पॉपुलर एक्ट्रेस यामी गौतम और फिल्ममेकर आदित्य धर बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. उन्होंने 2024 में बेटे वेदविद का वेलकम किया था. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं. अब यामी और आदित्य को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने मुंबई छोड़ दिया है और अब हिमाचल प्रदेश में बस गए हैं.

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, यामी गौतम और आदित्य धर मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए हैं. दोनों ने मुंबई की भागदौड़ और लगातार लाइमलाइट से दूर एक शांत जिंदगी चुनने का फैसला किया है. हालांकि, काम के सिलसिले में दोनों का मुंबई आना-जाना जारी रहेगा.

हिमाचल प्रदेश क्यों गए यामी गौतम?

बता दें कि यामी गौतम हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और उनका परिवार भी वहीं रहता है. ये राज्य उनके लिए सिर्फ घूमने या छुट्टियां बिताने की जगह नहीं है, बल्कि इससे उनका गहरा रिश्ता रहा है. शादी से पहले ही यामी ने मंडी के गोहर में करीब 100 साल पुराना एक हेरिटेज घर खरीदा था. ये घर 25 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है.

कपल ने इसी घर में रचाई थी शादी

यामी और आदित्य ने जून 2021 में हिमाचल प्रदेश स्थित अपने घर में ही शादी रचाई थी. उनका ये घर लकड़ी और पत्थरों से बना है और इसके आसपास काफी हरियाली है. यहां सेब, आलू, प्लम और अदरक जैसी चीजें भी उगाई जाती हैं. कहा जाता है कि कपल ने इस प्रॉपर्टी को किसी बड़े सेलिब्रिटी हाउस में बदलने के बजाय इसे सादा और नेचुरल ही रखा है. दोनों को यहां की शांत और सुकून भरी जिंदगी पसंद है.

मुंबई में किराए के घर में रहते थे यामी-आदित्य

यामी और आदित्य अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं. दोनों को ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग, प्रमोशन या किसी खास इंडस्ट्री इवेंट के दौरान ही साथ देखा जाता है. हिमाचल जाने से पहले यामी और आदित्य मुंबई के खार वेस्ट इलाके में एक बड़े किराए के अपार्टमेंट में रहते थे.

'नई नवेली' को लेकर चर्चा में यामी गौतम

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'नई नवेली' को लेकर भी सुर्खियों में हैं. बालाजी मोहन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जबकि आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा इसके प्रोड्यूसर हैं.

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फिल्म में यामी मोहिनी का किरदार निभा रही हैं. इसकी कहानी मेरठ की पृष्ठभूमि पर आधारित है. 'नई नवेली' 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.