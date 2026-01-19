मुंबई में राइटर डायरेक्टर और स्ट्रगलिंग मॉडल के घर चली गोली, पुलिस ने जांच की शुरू

मुंबई के ओशिवरा इलाके में राइटर-डायरेक्टर और एक स्ट्रगलिंग मॉडल के घर गोली चलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. यह फायरिंग ओशिवरा पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाली नालंदा सोसायटी में शाम के वक्त हुई, जहां एक अज्ञात शख्स ने इमारत की ओर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.

राइटर डायरेक्टर और स्ट्रगलिंग मॉडल के घर चली गोली

सूत्रों के मुताबिक, नालंदा सोसायटी की दूसरी मंजिल पर रहने वाले नीरज कुमार मिश्रा (45) पेशे से राइटर और डायरेक्टर हैं, जबकि चौथी मंजिल पर रहने वाले प्रतीक बैद (29) स्ट्रगलिंग मॉडल हैं. फायरिंग के बाद दूसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट में गोली लगने के निशान पाए गए हैं.

पुलिस ने मामले में जांच की शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही ओशिवरा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेरकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि गोली किसने चलाई और किसे निशाना बनाया गया था. डीसीपी जोन-9 दिक्षित गेडाम ने बताया,“नालंदा बिल्डिंग, ओशिवरा की दूसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट में एक-एक गोली मिली है. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मामले की आगे जांच की जा रही है.”

पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है

वहीं मुम्बई पुलिस के वेस्ट रीजन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह दहिया ने कहा,“इमारत की दूसरी और चौथी मंजिल पर जमीन पर दो प्रोजेक्टाइल मिले हैं. दीवार और एक लकड़ी के केस पर गोली के निशान पाए गए हैं. हर पहलू से जांच जारी है.”पुलिस इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है. फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.