पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों ने काफी ग्रोथ दिखाई है. इस बढ़ोतरी में कई चीज़ों का हाथ रहा है, जैसे कि ज़्यादा इंटरनेशनल रिलीज़, अलग-अलग तरह का कंटेंट और असरदार मार्केटिंग. यहां उन बॉलीवुड की टॉप 10 उन फिल्मों की लिस्ट है जिन्होंने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार नोट छापे और अपनी कमाई से इतिहास रच दिया.

टॉप 10 वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

बता दें कि दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्मों की लिस्ट में दंगल टॉप पोजिशन पर बनी हुई है. इसके बाद हालिया रिलीज रणवीर सिंह की धुरंधर ने अपनी जगह पक्की की है. कोई मोई के आंकड़ों के मुताबिक ये हैं टॉप 10 वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 की लिस्ट