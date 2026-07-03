सारे पैसे निकाल लिए...पिता पर भड़कीं 'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा, लगाए गंभीर आरोप

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपिता ने सारे पैसे निकाल लिए...पापा पर भड़कीं 'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा, लगाए गंभीर आरोप

पिता ने सारे पैसे निकाल लिए...पापा पर भड़कीं 'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा, लगाए गंभीर आरोप

Monalisa: 'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने पिता पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खाते से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Jul 2026 02:00 PM (IST)
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प्रयाग महाकुंभ मेला 2025 में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो नाम है 'मोनालिसा' का. मध्य प्रदेश की मोनालिसा ने महाकुंभ में माला बेचते हुए काफी सुर्खियां बटोरी थीं. लोगों का ध्यान उन्होंने अपनी खूबसूरत नीली आंखों और मुस्कान के जरिए जीता था. बाद में उन्हें फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का ऑफर मिला था और उन्होंने इसकी शूटिंग भी की थी. हालांकि इसी बीच अचानक से दूसरे धर्म के युवक के साथ शादी करके मोनालिसा विवादों में आ गई थीं. उनके इस कदम से उनके अपने परिवार के साथ भी रिश्ते बिगड़ गए थे और अब मोनालिसा ने अपने पिता जय सिंह भोसले पर धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

पति के साथ नजर आईं मोनालिसा

मोनालिसा का पूरा नाम मोनालिसा भोसले हैं. महाकुंभ से वायरल होने के बाद वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थीं. वहीं अचानक से उन्होंने केरल के एक मंदिर में मोहम्मद फरमान खान नाम के शख्स से शादी कर ली थी. इसके बाद मोनालिसा का परिवार भी उनके खिलाफ हो गया था और मामला पुलिस तक पहुंच गया था. अब मोनालिसा ने मीडिया से बात करते हुए अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है.

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मोनलिसा ने पिता पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप

हाल ही में मोनालिसा और उनके पति मोहम्मद फरमान खान ने न्यूज 18 से बातचीत की. इस दौरान मोनालिसा ने अपनी आर्थिक स्थिति का खुलासा करते हुए बताया कि उनके पास अब पैसे नहीं हैं. इसके बाद उनके पति ने कहा, 'हमारी शादी के बाद बिना परमिशन के एटीएम कार्ड से इनके पिता ने सारे पैसे निकाल लिए. हालांकि हमें उनसे कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन बिना परमिशन के उन्होंने पैसे निकाल लिए.'

पिता ने सारे पैसे निकाल लिए...पापा पर भड़कीं 'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा, लगाए गंभीर आरोप

पिता की शिकायत के बाद जेल गए थे मोनालिसा के पति

मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने मोहम्मद फरहान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अलग-अलग प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था. हालांकि बाद में फरमान को केरल हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 02:00 PM (IST)
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