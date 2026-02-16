साउथ फिल्म 'विद लव' को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं. कम बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. आइए जानते हैं फिल्म ने 10वें दिन कितनी कमाई की.

विद लव का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 2.9 करोड़ और रविवार को 2.25 करोड़ कमाए थे. वहीं बॉर्डर 2 ने शनिवार को 1.9 करोड़ और रविवार को 1.4 करोड़ का कलेक्शन किया था.

फिल्म ने दोनों दिन बॉर्डर 2 से ज्यादा कमाई की. वहीं फिल्म ने मर्दानी 2 को भी दोनों दिन पीछे छोड़ दिया. शनिवार को मर्दानी ने 1.65 करोड़ और रविवार को 1.1 करोड़ का कलेक्शन किया.

अब Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 11वें दिन रात 10 बजे तक 51 लाख की कमाई की है. फिल्म के रात के शोज के कलेक्शन के आंकड़े आने बाकी हैं. फिल्म का अभी तक का टोटल बिजनेस 20.41 करोड़ हो गया है. 11वें दिन भी फिल्म मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 से आगे है. मर्दानी 3 ने 10 बजे तक 38 लाख और बॉर्डर 2 ने 45 लाख की कमाई की.

फिल्म के मॉर्निंग शोज में 14.07 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दोपहर के शोज में 19.39 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. शाम के शोज में 16.57 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 1.6 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 3.2 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म ने 1.65 करोड़ कमाए. पांचवें दिन 1.55 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म ने 1.55 करोड़ और सातवें दिन 1.35 करोड़ का बिजनेस किया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 13.4 करोड़ का बिजनेस किया. आठवें दिन फिल्म ने 1.35 करोड़ कमाए. नौवें दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ कमाए.

फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को सौंदर्या रजनीकांत ने प्रोड्यूस किया. वहीं मदन एन ने डायरेक्ट किया. फिल्म में अभिशान जीविंथ और अनस्वरा राजन लीड रोल में हैं. दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया. फिल्म को वेलेंटाइन वीक का फायदा मिला. अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि फिल्म कैसा परफॉर्म करती है.