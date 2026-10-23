अंडरवर्ल्ड के पास राजनीति में घुसने का रास्ता हमेशा खुला था- ताकत, पैसा और डर. फिर भी हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई तक का सबसे गहरा रिश्ता बॉलीवुड से ही रहा. 18 अक्टूबर 2026 को टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद यह सवाल एक बार फिर सुर्खियों में है कि आखिर अंडरवर्ल्ड को फिल्मों में ही दिलचस्पी क्यों होती है?

यह पैसे को सफेद करने की मजबूरी, सितारों के साथ 'दिखने' की भूख, डर का साम्राज्य बनाने की रणनीति और कारोबारी कमजोरी का मिक्स है, जिसने अंडरवर्ल्ड के पैसे को फिल्मों की जरूरत बना दिया...

वजह- 1: फिल्में 'काला धन' को सफेद करने की आसान मशीन

1990 के दशक तक भारतीय फिल्म उद्योग बैंकों से कर्ज लेने के काबिल नहीं था. सरकारी नियमों के चलते फिल्म बनाने के लिए संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं था. इसका मतलब था कि फिल्म बनाने के लिए पैसा निजी साहूकारों, व्यापारियों और ऐसे लोगों से आता था जिनके पास 'काला धन' था. न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्काइव रिपोर्ट के मुताबिक, इस कमी के चलते फिल्में 60 से 100 प्रतिशत तक की ब्याज दरों पर उधार लेकर बनती थीं.

हाजी मस्तान के साथ सुनिल दत्त (फाइल फोटो)

अंडरवर्ल्ड के लिए यह सुनहरा मौका था. फिल्म बनाने में पैसा लगाना और उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए 'सफेद' दिखाना ज्यादा आसान था. टिकट की बिक्री का हिसाब रखना मुश्किल था. दाऊद इब्राहिम ने इसका पूरा फायदा उठाया.

पत्रकार और लेखक हुसैन जैदी के मुताबिक, दाऊद फिल्मों से पैसा कमाना नहीं चाहता था, वह सिर्फ हिंदी सिनेमा से प्यार करता था. दाऊद का फिल्मों पैसा में लगना शुरू हो चुका था. इससे काला धन सफेद होने का रास्ता खुल गया.

एशिया-पैसिफिक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय फिल्म उद्योग अंडरवर्ल्ड के काला धन पर निर्भर था और यह हवाला का अहम हिस्सा बन गया था.

राजनीति में पैसा लगाने के लिए चुनाव जीतना पड़ता है, सत्ता में आना पड़ता है और फिर उसका हिसाब देना पड़ता है. फिल्में ऐसा 'ब्लैक बॉक्स' थीं, जहां पैसा डालो और कहानी बनाकर निकाल लो.

वजह- 2: सितारों के साथ 'दिखना' का दिखावा

अंडरवर्ल्ड के लिए पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं थी, बल्कि दिखाने की चीज भी थी. राजनीति में ताकत दिखाने के लिए आपको विधायक, सांसद या मंत्री बनना पड़ता है. बॉलीवुड में ताकत दिखाने का रास्ता बहुत छोटा था. यानी स्टार को अपनी पार्टी में बुलाओ, उससे फिल्म करवाओ या उसे दुबई बुलाकर दावत दो.

दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि वह दिलीप कुमार, ऋषि कपूर और अमजद खान जैसे सितारों को दुबई में डिनर पर बुलाता था और महंगे तोहफे देता था. यह सिर्फ मेहमाननवाजी नहीं थी. यह एक मैसेज था, 'मैं उन लोगों तक पहुंच रखता हूं, जिन्हें देश भर में करोड़ों लोग चाहते हैं.'

जैदी कहते हैं कि उस दौर में दाऊद से दोस्ती को शान की बात माना जाता था. लोग गर्व से कहते थे कि 'मैंने अभी भाई से फोन पर बात की.'

यह वह ताकत है जो राजनीति नहीं दे सकती. अंडरवर्ल्ड को स्टार के साथ दिखकर उसी 'दिल से चाहने' वाली भीड़ का ध्यान चुराना था.

पूर्व पुलिस अधिकारी डी. शिवानंदन लिखते हैं कि जब हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार जैसे तस्करों पर फिल्में बनीं, तो बॉलीवुड ने उन्हें 'बड़े जीवन' वाला हीरो बना दिया. फिर वही अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर हावी हो गया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम की वायरल तस्वीर (फाइल फोटो)

वजह- 3: सितारों को धमकाकर पूरी इंडस्ट्री को काबू करना

राजनीति में डर का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करना पड़ता है. गलत इंसान को धमकाया तो सिस्टम भड़क जाता है, लेकिन बॉलीवुड में डर फैलाना सस्ता और असरदार था. एक स्टार को धमकाया, तो बाकी 100 लोग खुद-ब-खुद सावधान हो जाते थे.

रिटायर्ड पुलिस आयुक्त शिवानंदन के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ पर हमले का मकसद बॉलीवुड में डर और दहशत फैलाना था, ताकि लोग आसानी से रंगदारी का शिकार बनें.

इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1990 का दशक है, जब दाऊद और छोटा शकील का नेटवर्क प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों को मजबूर करता था कि वे अपनी पसंद की एक्ट्रेस को काम दें. अगर कोई मना करता, तो नतीजा धमकी, रंगदारी या हत्या तक जा सकता था.

1997 में मुकेश दुग्गल की हत्या ने दिखा दिया कि अंडरवर्ल्ड की फिल्म फाइनेंसिंग और गैंगवॉर कैसे एक-दूसरे में घुल-मिल गए थे.

राजनीति में इस तरह का सीधा डर काम नहीं करता, क्योंकि वहां जवाब देने के लिए पुलिस, प्रशासन और मीडिया का पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है.

1997 में मुकेश दुग्गल की हत्या हुई थी (फाइल फोटो)

वजह- 4: 'बैंक वित्त' की कमी

2000 में भारत सरकार ने फिल्म उद्योग को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और उसे बैंक फाइनेंसिंग के काबिल बनाया. इसके बाद बॉलीवुड का कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ. बड़ी कंपनियां, स्टूडियो और संस्थागत निवेशक आए.

2002 से 2024 तक लगभग 22 साल तक किसी फिल्मी हस्ती पर हमला नहीं हुआ. इसे पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई (MCOCA, 1600 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी) का नतीजा बताया.

2024 के बाद से टाइगर श्रॉफ और सलमान खान जैसे मामलों ने यह साफ कर दिया कि अंडरवर्ल्ड की नजर अब भी बॉलीवुड पर है. बस वजह बदल गई है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी लेने वाले ऑडियो में साफ कहा कि यह सलमान खान को चेतावनी है.

तो राजनीति क्यों नहीं?

अंडरवर्ल्ड ने राजनीति में भी पैसा लगाया है. चुनावों में फंडिंग, नेताओं से संबंध और कुछ मामलों में सीधा चुनाव लड़ना. हालांकि, राजनीति में कामयाब होने के लिए जनता का भरोसा, पार्टी का ढांचा और लंबे समय का संगठन चाहिए, जो अंडरवर्ल्ड के पास नहीं था. वह तुरंत असर चाहता था. बॉलीवुड उसे यह 'तुरंत असर' देता था.