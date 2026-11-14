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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड13 साल बाद भी क्यों खास है संजय लीला भंसाली की ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’? जानिए 7 वजहें

13 साल बाद भी क्यों खास है संजय लीला भंसाली की ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’? जानिए 7 वजहें

रणवीर-दीपिका की शानदार केमिस्ट्री, यादगार गाने, खूबसूरत फैशन, भव्य सेट और जुनून भरी प्रेम कहानी ने ‘राम-लीला’ को 13 साल बाद भी दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 14 Nov 2026 07:42 PM (IST)
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संजय लीला भंसाली ने इंडियन सिनेमा में अपनी एक ऐसी दुनिया बनाई है, जिसकी पहचान उनकी फिल्मों को देखते ही हो जाती है. अच्छे विजुअल्स, दमदार किरदारों और गहरी भावनाओं से भरी कहानियों के लिए मशहूर भंसाली ने हमेशा इंडियन  कहानियों को बड़े ही शानदार अंदाज में पर्दे पर पेश किया है. सालों से उनकी फिल्में शानदार सिनेमा और बेहतरीन सोच की पहचान रही हैं. अब उनकी फिल्म ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ को रिलीज हुए 13 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह फिल्म पॉपुलर कल्चर में अपनी खास जगह बनाए हुए है. इसके यादगार संगीत से लेकर आइकॉनिक फैशन और जुनून से भरी प्रेम कहानी तक, आइए जानते हैं वे 7 वजहें, जो इस फिल्म को आज भी यादगार बनाती हैं.

 एक प्रेम कहानी को दिया नया अंदाज

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विलियम शेक्सपियर की मशहूर प्रेम कहानी ‘रोमियो एंड जूलियट’ से सीख लेकर भंसाली ने प्यार की इस कहानी को एक खास भारतीय पहचान दी. गुजरात के दो दुश्मन परिवारों पर बनी इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी प्रेम कहानी को जुनून, परिवारों की दुश्मनी, पुरानी रीति-रिवाजों और गहरी भावनाओं के साथ खूबसूरती से पेश किया, जो हमेशा याद रहने वाली है.

 
 
 
 
 
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संजय लीला भंसाली की सिग्नेचर विजुअल भव्यता
फिल्ममेकर के तौर पर भंसाली की सबसे बड़ी खासियत उनकी शानदार और शानदार फ़िल्मी दुनिया रचने की कला है. बड़े-बड़े सेट्स, खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल, बारीक प्रोडक्शन डिजाइन और शानदार फ्रेम्स ने ‘राम-लीला’ को एक विजुअल ट्रीट बना दिया. फिल्म का हर फ्रेम उनकी बारीकी और सिनेमा को बड़े स्तर पर पेश करने की सोच को दर्शाता है.

 रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शानदार केमिस्ट्री

इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आई, जो आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गई. राम और लीला के किरदारों में दोनों की मासूमियत, जुनून और बेहतरीन केमिस्ट्री ने प्रेम कहानी को एक अलग गहराई दी. दोनों की शानदार एक्टिंग ने दर्शकों को उनकी प्रेम कहानी से जोड़ दिया.


13 साल बाद भी क्यों खास है संजय लीला भंसाली की ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’? जानिए 7 वजहें

 संगीत, जो बन गया एक एहसास

भंसाली की फिल्मों में संगीत हमेशा से कहानी का एक बहुत इम्पोर्टेन्ट  हिस्सा रहा है और ‘राम-लीला’ भी इसका बेहतरीन एक्साम्प्ले है. खुद भंसाली के संगीत डायरेक्शन  में तैयार इस फिल्म के साउंडट्रैक में ‘लाल इश्क’, ‘नगाड़ा संग ढोल’, ‘लहू मुंह लग गया’ और ‘अंग लगा दे’ जैसे यादगार गाने शामिल थे. फिल्म का हर गाना कहानी की भावनाओं को एक नई परत देता है. यही वजह है कि रिलीज के इतने सालों बाद भी ये गाने दर्शकों के बीच खूब पसंद किए जाते हैं.


13 साल बाद भी क्यों खास है संजय लीला भंसाली की ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’? जानिए 7 वजहें

आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स, जिन्होंने बनाया फैशन स्टेटमेंट

कहानी के अलावा ‘राम-लीला’ अपने शानदार कॉस्ट्यूम डिजाइन और स्टाइलिंग के लिए भी खूब चर्चा में रही. दीपिका पादुकोण के रंग-बिरंगे लहंगे, पारंपरिक चोलियां, ऑक्सीडाइज्ड जूलरी और स्टेटमेंट एक्सेसरीज ने खूब प्यार हासिल किया . वहीं, रणवीर सिंह के गुजराती अंदाज से इंस्पायर्ड लुक्स ने फिल्म की विजुअल पहचान को और खास बनाया. फिल्म का फैशन सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फेस्टिव स्टाइलिंग, शादी के लुक्स और पारंपरिक फैशन ट्रेंड्स को भी इफ़ेक्ट  करता नजर आया. आज भी फिल्म के आउटफिट्स ट्रेडिशनल इंडियन फैशन के लिए एक अच्छा और प्यारा  रेफरेंस बने हुए हैं.

 भावनाओं के जरिए कहानी कहने का शानदार अंदाज

अपने शानदार अंदाज़ से आगे बढ़कर ‘राम-लीला’ मूल रूप से प्यार, जुनून, वफादारी और बलिदान की कहानी थी. संजय लीला भंसाली ने गहरी भावनाओं और ड्रामेटिक कहानी को जिस तरह ख़ूबसूरती से जोड़ा , उससे फिल्म को एक अलग पहचान दी. कहानी ने दिखाया कि प्यार सामाजिक और पारिवारिक दीवारों से ऊपर उठ सकता है, वहीं नफरत और कई पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनी के बुरे नतीजों को भी दिखाया.

 संजय लीला भंसाली की सिनेमाई विरासत का अहम अध्याय

‘राम-लीला’ संजय लीला भंसाली के शानदार फिल्मी सफर का एक इम्पोर्टेन्ट पार्ट  है. यह फिल्म उनकी उस कला को दर्शाती है, संजय लीला भंसाली की उस कला को दर्शाती है, जिसके जरिए वे पुरानी भारतीय कहानियों को शानदार और नए अंदाज में पर्दे पर पेश करते हैं. भारतीय फिल्मों को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले फिल्ममेकर्स में शामिल भंसाली हर नई फिल्म के साथ अपनी नई सोच और कहानी कहने के तरीके को और बेहतर बनाते रहे हैं.

 

 
 
 
 
 
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अब दर्शकों को उनकी आने वाली फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का इंतजार है. भंसाली का अब तक का सफर अलग तरह की कहानियां कहने और कुछ नया करने की चाह की बेहतरीन मिसाल रहा है. रिलीज के 13 साल बाद भी ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ दर्शकों को याद दिलाती है कि बेहतरीन सिनेमा सिर्फ पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह अपने पीछे भावनाओं, खूबसूरत सीन्स और ऐसी यादों को छोड़ जाता है, जो सालों तक दिलों में जिंदा रहती हैं.

Published at : 14 Nov 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Sanjay Leela Bhansali
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