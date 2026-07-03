जब राजकुमार ने गोविंदा की गिफ्ट की हुई शर्ट को काटकर बना दिया रूमाल, जानें- किस्सा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब राजकुमार ने गोविंदा की गिफ्ट की हुई शर्ट को काटकर बना दिया रूमाल, जानें- अनोखा किस्सा

जब राजकुमार ने गोविंदा की गिफ्ट की हुई शर्ट को काटकर बना दिया रूमाल, जानें- अनोखा किस्सा

Raaj Kumar Story: राजकुमार अपनी दमदार आवाज और बेबाक अंदाज के साथ-साथ दिलचस्प किस्सों के लिए भी याद किए जाते हैं. गोविंदा की गिफ्ट की हुई शर्ट से जुड़ा उनका एक किस्सा आज भी खूब चर्चा में रहता है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 03 Jul 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजकुमार अपनी दमदार एक्टिंग, बेबाक अंदाज और अलग शख्सियत के लिए जाने जाते थे. फिल्मों के अलावा उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, जो आज भी लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं. आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में और उस किस्से को, जिसने गोविंदा को भी हैरान कर दिया था.

पुलिस की नौकरी छोड़ फिल्मों में आए

राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान (अब पाकिस्तान में है) में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था. उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था. वो बचपन से ही साधारण जीवन बिताया और बाद में काम की तलाश में मुंबई आ गए. फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे. उनकी पहचान एक सख्त और ईमानदार पुलिस अफसर की थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मी दुनिया की ओर ले गई.

कहा जाता है कि एक बार फिल्म पोड्यूसर बलदेव दुबे किसी काम से पुलिस स्टेशन आए थे, जहां उनकी मुलाकात राजकुमार से हुई. उनकी बातचीत और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म 'शाही बाजार' में काम करने का ऑफर दिया. राजकुमार पहले से ही एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत नौकरी से इस्तीफा देकर फिल्मी करियर शुरू कर दिया.

जब राजकुमार ने गोविंदा की गिफ्ट की हुई शर्ट को काटकर बना दिया रूमाल, जानें- अनोखा किस्सा

ये भी पढे़ं: विजय की 'जन नायकन' को सीबीएफसी से मिली मंजूरी! जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

कैसे धीरे-धीरे बने बड़े स्टार?

साल 1952 में उनकी पहली फिल्म 'रंगीली' रिलीज हुई. शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. इसके बाद उन्होंने 'मदर इंडिया', 'पाकीजा', 'वक्त', 'हीर रांझा', 'सौदागर' और 'तिरंगा' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया. धीरे-धीरे वो हिंदी सिनेमा के सबसे मजबूत कलाकारों में शामिल हो गए. अपने करियर में उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में एक्टिंग की.

गोविंदा की गिफ्ट की हुई शर्ट का बनाया रूमाल

उनके जीवन का एक सबसे मशहूर किस्सा एक्टर गोविंदा से जुड़ा है. फिल्म 'जंगबाज' की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने राजकुमार को एक खूबसूरत शर्ट गिफ्ट की थी. गोविंदा को उम्मीद थी कि राजकुमार उसे पहनेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो सेट पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वही शर्ट काटकर रूमाल बना दिया गया है. ये देखकर गोविंदा हैरान रह गए.

ये भी पढे़ं: मां इंटि बंगारम' ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड, बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड तेलुगू फिल्म

कई अवॉर्ड भी जीते

अपने लंबे करियर में उन्होंने कई पुरस्कार भी हासिल किए. उन्हें फिल्म 'दिल एक मंदिर' और 'वक्त' जैसी फिल्मों के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, उन्हें उनकी दमदार किरदारों और एक्टिंग के लिए हमेशा सराहा गया.

राजकुमार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गले के कैंसर से जूझ रहे थे. इस बीमारी का उनकी आवाज पर भी असर पड़ा. 3 जुलाई 1996 को 69 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया.

और पढ़ें
Published at : 03 Jul 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Mother India Raaj Kumar Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब राजकुमार ने गोविंदा की गिफ्ट की हुई शर्ट को काटकर बना दिया रूमाल, जानें- अनोखा किस्सा
जब राजकुमार ने गोविंदा की गिफ्ट की हुई शर्ट को काटकर बना दिया रूमाल, जानें- किस्सा
बॉलीवुड
'सारे पैसे अकाउंट से निकाल लिए...', पापा पर भड़कीं महाकुंभ की वायरल गर्ल' मोनालिसा
'सारे पैसे अकाउंट से निकाल लिए...', पापा पर भड़कीं महाकुंभ की वायरल गर्ल' मोनालिसा
बॉलीवुड
निकाह या सात फेरे..., हिंदू गर्लफ्रेंड गौरी संग कैसी शादी करेंगे आमिर खान? कितने गेस्ट होंगे शामिल, सब जानें यहां
निकाह या सात फेरे..., हिंदू गर्लफ्रेंड गौरी संग कैसी शादी करेंगे आमिर खान?
बॉलीवुड
Box Office Collection: आलिया भट्ट के Alpha के आते ही Welcome To The Jungle की हवा टाइट, 1 बजे तक 1 एक करोड़ भी नहीं हुआ कलेक्शन
'अल्फा' के आते ही 'वेलकम टू द जंगल' की हवा टाइट, 1 बजे तक 1 एक करोड़ भी नहीं हुआ कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
बिहार
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का सही वक्त...', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने की वकालत; क्या टीम इंडिया करेगी अमल?
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का सही वक्त...', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने की वकालत
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
ट्रैवल
IRCTC Thailand Tour Package: मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
एग्रीकल्चर
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
ABP NEWS
Viral Video: सड़क या एडवेंचर पार्क? स्कूटी लेकर सीधे गड्ढे में एंट्री
Viral Video: सड़क या एडवेंचर पार्क? स्कूटी लेकर सीधे गड्ढे में एंट्री
ABP NEWS
Viral Video: मकान के मलबे में मिल रहा खजाना, ढूंढ़ने के लिए लोग कर रहे खुदाई
Viral Video: मकान के मलबे में मिल रहा खजाना, ढूंढ़ने के लिए लोग कर रहे खुदाई
ABP NEWS
Viral Video: झांसी में मकान के मलबे में मिले सोने-चांदी के सिक्के
Viral Video: झांसी में मकान के मलबे में मिले सोने-चांदी के सिक्के
ABP NEWS
Viral Video: मुरैना में नाबालिग के साथ दिनदहाड़े क्या हो रहा है? वीडियो वायरल
Viral Video: मुरैना में नाबालिग के साथ दिनदहाड़े क्या हो रहा है? वीडियो वायरल
ENT LIVE
Baby Do Die Do Review: बिना डायलॉग बोले Huma Qureshi ने मचाया धमाल
Baby Do Die Do Review: बिना डायलॉग बोले Huma Qureshi ने मचाया धमाल
Embed widget