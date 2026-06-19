हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज

'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज

Kala Hiran Film Controversy: 'काला हिरण' फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग करते हुए सुपरस्टार सलमान खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है. इस मामले पर आज सुनवाई होनी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' फिल्म रिलीज से पहले विवादों में घिरी हुई है. दरअसल बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने इसकी रिलीज़ पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी हुई है. इस मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई भी होनी हैं. वहीं इससे पहले भी एक्टर ने फिल्म के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजकर फिल्म की रिलीज और प्रमोशन कैंपेन पर आपत्ति जताई थी. चलिए यहां जानते हैं आखिर सलमान खान को इस फिल्म की रिलीज से  क्या दिक्कत है?

सलमान खान से जुड़े काले किरण मामले पर बेस्ड है फिल्म
बता दें कि 'काला हिरण' फिल्म बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से जुडे काले हिरण के शिकार मामले पर आधारित है और इसमें कोर्टरूम ड्रामा और क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर को ब्लेंड किया है. यह फिल्म सलमान खान और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की मशहूर दुश्मनी को सिनेमाई अंदाज में पेश करेगी. वहीं इस फिल्म की प्रोमो रिलीज होते ही सलमान खान ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसकी रिलीज रोकने की मांग की है.

ये भी पढ़ें:-Cocktail 2 First Review: 'उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती है', आ गया शाहिद, कृति और रश्मिका की 'कॉकटेल 2' का फर्स्ट रिव्यू

सलमान खान को ये हैं 'काला हिरण' फिल्म से दिक्कतें

  1. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सलमान खान ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए दावा किया है कि फिल्म के निर्माताओं ने उनके जैसे दिखने वाले कलाकार का इस्तेमाल किया है.
  2. सलमान खान की याचिका के मुताबिक, मेकर्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बिना परमिशन के सलमान खान के नाम और उनकी इमेज का सहारा ले रहे हैं, जो उनके पब्लिसिटी और पर्सनालिटी राइट्स का सीधा उल्लंघन है.
  3. सलमान खान ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म की रिलीज से उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही पर  असर पड़ सकता है.
  4. इससे उनकी पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है.
  5. सलमान ने  फ़िल्म के प्रोडक्शन, प्रमोशन, रिलीज़, स्ट्रीमिंग और उससे जुड़े प्रमोशनल कंटेंट के डिस्ट्रिब्यूशन पर रोक लगाने की मांग की है.

प्रोड्यूसर ने अपने बयान में क्या कहा था? 
इन सबके बीच, फ़िल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने हाल ही में एक वीडियो बयान जारी किया था और वे सलमान खान की ओर से भेजा गया नोटिस फाड़ते हुए दिखे थे. प्रोड्यूसर ने दावा किया था कि फ़िल्म की घोषणा के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने कहा कि वे किसी से नहीं डरते.

बहरहाल 'काला हिरण' फिल्म को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को 'मैं वापस आऊंगा' का बजा डंका, 'भारत भाग्य विधाता', 'गवर्नर' की डूबी लुटिया, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Published at : 19 Jun 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Slaman Khan DelhI High Court Kala Hiran Film
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1 Live Updates : पहले दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़गी शाहिद कपूर की ‘कॉकटेल 2’, सुबह 10 बजे तक का कलेक्शन 1 करोड़ के पार
पहले दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़गी ‘कॉकटेल 2’, सुबह 10 बजे तक का कलेक्शन 1 करोड़ के पार
बॉलीवुड
27 Years Of HDDCS: संजय लीला भंसाली ने छू लिया था ऐश्वर्या राय का हाथ तो भड़क गए थे सलमान खान, जानें शूटिंग का किस्सा
भंसाली ने छू लिया था ऐश्वर्या का हाथ तो भड़क गए थे सलमान, जानें शूटिंग का किस्सा
बॉलीवुड
पाकिस्तान से धमकी का दावा, ‘काला हिरण’ फिल्म के निर्माता अमित जानी ने जोधपुर में दर्ज करवाई FIR
पाकिस्तान से धमकी का दावा, ‘काला हिरण’ फिल्म के निर्माता अमित जानी ने जोधपुर में दर्ज करवाई FIR
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
स्पोर्ट्स
MLC T20 LEAGUE: आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन
आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन
इंडिया
NEET Papaer Leak: कॉकरोच जनता पार्टी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिजीत दीपके ने सरकार से NEET मामले में कर दी बड़ी डिमांड
कॉकरोच जनता पार्टी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिजीत दीपके ने सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
विश्व
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
जनरल नॉलेज
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऑटो
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget