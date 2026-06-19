'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' फिल्म रिलीज से पहले विवादों में घिरी हुई है. दरअसल बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने इसकी रिलीज़ पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी हुई है. इस मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई भी होनी हैं. वहीं इससे पहले भी एक्टर ने फिल्म के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजकर फिल्म की रिलीज और प्रमोशन कैंपेन पर आपत्ति जताई थी. चलिए यहां जानते हैं आखिर सलमान खान को इस फिल्म की रिलीज से क्या दिक्कत है?

सलमान खान से जुड़े काले किरण मामले पर बेस्ड है फिल्म

बता दें कि 'काला हिरण' फिल्म बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से जुडे काले हिरण के शिकार मामले पर आधारित है और इसमें कोर्टरूम ड्रामा और क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर को ब्लेंड किया है. यह फिल्म सलमान खान और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की मशहूर दुश्मनी को सिनेमाई अंदाज में पेश करेगी. वहीं इस फिल्म की प्रोमो रिलीज होते ही सलमान खान ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसकी रिलीज रोकने की मांग की है.

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सलमान खान को ये हैं 'काला हिरण' फिल्म से दिक्कतें

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सलमान खान ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए दावा किया है कि फिल्म के निर्माताओं ने उनके जैसे दिखने वाले कलाकार का इस्तेमाल किया है. सलमान खान की याचिका के मुताबिक, मेकर्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बिना परमिशन के सलमान खान के नाम और उनकी इमेज का सहारा ले रहे हैं, जो उनके पब्लिसिटी और पर्सनालिटी राइट्स का सीधा उल्लंघन है. सलमान खान ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म की रिलीज से उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही पर असर पड़ सकता है. इससे उनकी पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है. सलमान ने फ़िल्म के प्रोडक्शन, प्रमोशन, रिलीज़, स्ट्रीमिंग और उससे जुड़े प्रमोशनल कंटेंट के डिस्ट्रिब्यूशन पर रोक लगाने की मांग की है.

प्रोड्यूसर ने अपने बयान में क्या कहा था?

इन सबके बीच, फ़िल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने हाल ही में एक वीडियो बयान जारी किया था और वे सलमान खान की ओर से भेजा गया नोटिस फाड़ते हुए दिखे थे. प्रोड्यूसर ने दावा किया था कि फ़िल्म की घोषणा के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने कहा कि वे किसी से नहीं डरते.

बहरहाल 'काला हिरण' फिल्म को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.

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