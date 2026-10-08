नाना पाटेकर की पत्नी कौन हैं? 35 साल से बिना तलाक अलग रहने की खुद बताई थी ये वजह

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. 8 अक्टूबर 2026 को गोवा स्थित अपने घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

नाना पाटेकर अपनी बेहतरीन एक्टिंग, दमदार आवाज और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते थे. फिल्मों में उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रही. खासतौर पर उनकी पत्नी नीलकांति पाटेकर के साथ उनका रिश्ता लोगों के बीच हमेशा दिलचस्पी का विषय रहा.

कौन हैं नाना पाटेकर की पत्नी?

नाना पाटेकर की पत्नी का नाम नीलकांति पाटेकर हैं. दोनों की पहली मुलाकात थिएटर के दिनों में हुई थी. साथ काम करते-करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया. साल 1978 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद उनके दो बेटे हुए, दुर्वासा पाटेकर और मल्हार पाटेकर.

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बड़े बेटे दुर्वासा के निधन से टूटा परिवार

हालांकि, नाना और नीलकांति को जिंदगी में एक बेहद मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ा. उनके बड़े बेटे दुर्वासा को जन्म से ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी और महज ढाई साल की उम्र में उनका निधन हो गया. वहीं, उनके छोटे बेटे मल्हार ने भी फिल्मी दुनिया में काम किया है.

वो राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'द अटैक ऑफ 26/11' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं. इसके अलावा वो 'नाना साहब प्रोडक्शन हाउस' से भी जुड़े हैं. हालांकि मल्हार अपने पिता की तरह लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते और निजी जिंदगी को काफी प्राइवेट रखते हैं.

6 साल की उम्र में शुरू किया एक्टिंग करियर

नीलकांति ने महज 6 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग की शुरुआत की थी. आगे चलकर उन्होंने मराठी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई. वो एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ राइटर भी रही हैं और अपने काम के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं. हालांकि, लंबे समय तक नीलकांति ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखी. इसके बाद उन्होंने विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' से पर्दे पर वापसी की, जिसमें उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पंसद आई.

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35 साल से पत्नी से अलग क्यों रहे नाना पाटेकर?

नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर ने भले ही कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों करीब 35 साल से अलग रह रहे थे. दोनों ने आपसी सहमति से अपनी जिंदगी अलग-अलग तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया था. 'द लल्लनटॉप' को दिए एक इंटरव्यू में नाना ने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी.

उन्होंने बताया था कि उनके और नीलकांति के स्वभाव और सोच में काफी अंतर था, जिसकी वजह से दोनों का साथ रहना मुश्किल हो गया था. हालांकि, अलग रहने के बावजूद नाना के मन में नीलकांति के लिए सम्मान हमेशा बना रहा.