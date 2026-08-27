कौन थे अंकित बालियान? जिनकी जिम के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या

हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पॉपुलर सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की दिनदहाड़े 4 बदमाशों ने 14 गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि अंकित पर उस समय हमला हुआ, जब वो जिम से बाहर निकल रहे थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. चलिए जानते हैं आखिर अंकित बालियान थे कौन.

जिम के बाहर किया गया हमला

अंकित बालियान 26 अगस्त की शाम शामली के आर्यपुरी इलाके में जिम गए थे. जिम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी. हमले में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और हमलावरों की तलाश की जा रही है.

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कौन थे अंकित बालियान?

अंकित शामली के रहने वाले हैं. उनका गांव बंती खेड़ा है. वो कई सालों से सोनीपत-रोहतक में रह रहे थे. अंकित हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. वो पॉपुलर सिंगर, एक्टर और यूट्यूब थे. उनके गानों को पसंद किया जाता है. उनका सबसे पॉपुलर सॉन्ग 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' है. अंकित का गाना 'बेबी बदमाश' काफी चर्चा में रहा था. इस गाने पर भी उन्होंने काफी रील्स बनाई थी. ये गाना 12 जुलाई को रिलीज हुआ था. इसके अलावा उनका गाना 'गेनर' भी लोगों को काफी पसंद आया.

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राजनीति में आने की भी थी तैयारी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अंकित बालियान म्यूजिक और एक्टिंग की दुनिया में पहचान बनाने के साथ-साथ राजनीति में भी कदम रखने की तैयारी कर रहे थे. बताया जा रहा है कि वो जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे. वो अपने इलाके में लोगों के बीच भी एक्टिव रहते थे और राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने का प्लान बना रहे थे.

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अंकित बालियान का आखिरी पोस्ट

अंकित बालियान सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे. इंस्टाग्राम पर उनके 449K फॉलोअर्स हैं. उनके प्रोफाइल के बायो में 'युद्धाय कृत निश्चय' लिखा हुआ है. मौत से करीब दो घंटे पहले ही अंकित ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की थी, जो अब तेजी से वायरल हो रही है.

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इस रील में अंकित कहते नजर आ रहे हैं, 'खास भाई की बहस में अगर सड़क पर उसका मर्डर कर दिया जाए. जो नजरों में रहेगा वो बच कर कैसे निकलेगा.' इसके साथ उन्होंने कैप्शन में सिर्फ 'खास भाई' लिखा था. खबर लिखे जाने तक इस रील को 5.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

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