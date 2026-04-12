कौन हैं आशा भोसले की पोती जनाई भोसले? जल्द एक्टिंग की दुनिया में रखेंगी कदम

दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं. 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है. 11 अप्रैल को आशा भोसले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गायिका की पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी शेयर की थी कि उनकी दादी को थकान और सीने में इन्फेकशन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर आशा भोसले की पोती जनाई भोसले कौन हैं.

आनंद भोसले की बेटी हैं जनाई भोसले

जनाई भोसले, आशा भोसले के सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले की बेटी हैं. उनका जन्म साल 2002 में मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपनी पढ़ाई स्विट्जरलैंड प्रतिष्ठित 'इंस्टीट्यूट ले रोजी' से पूरी की है. अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी संगीत की दुनिया में आने का फैसला लिया. वो लगातार अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेर रही हैं.

सलमान खान कर चुके हैं तारीफ

साल 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जहां उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो पेश किए. बीते साल उनका गाना 'केहंदी है' काफी हिट रहा था. खुद दादी आशा भोसले ने पोती की तारीफ कर हौसला बढ़ाया था. इतना ही नहीं, सलमान खान ने भी जनाई की तारीफ की थी.

इस फिल्म से डेब्यू कर रहीं जनाई भोसले

जनाई अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली हैं. वो जल्द ही फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत- छत्रपति शिवाजी महाराज' में नजर आएंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप सिंह हैं. जनाई के फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जनाई फिल्म में छत्रपति शिवाजी महराज की पहली पत्नी, रानी साई भोसले का किरदार निभाने वाली हैं. फिल्म में लीड रोल कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी निभा रहे हैं.

बिजनेसवुमन भी हैं जनाई भोसले

जनाई एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं. 15 साल की उम्र में उन्होंने बांद्रा में 'iAzure' नाम से एक एप्पल रीसेलर स्टोर शुरू किया था. उनके इस स्टोर के उद्घाटन में अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर भी पहुंची थीं.

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बता दें कि जनाई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिंग रहती हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. जनाई अपनी दादी आशा भोसले के बेहद करीब हैं. वो अक्सर उनके साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.