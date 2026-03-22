जानिए कौन है उदयबीर संधू? 'धुरंधर 2' के वायरल डायलॉग 'घर की याद नहीं आई..' के पीछे का चेहरा

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जानिए कौन है उदयबीर संधू? 'धुरंधर 2' के वायरल डायलॉग 'घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी' के पीछे का चेहरा

कौन हैं उदयबीर संधू, जिनका धुंरधर 2 से 'घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी' डायलॉग हो रहा है जमकर वायरल. एक्टर बनने से पहले थे हॉकी खिलाड़ी, अब बन गए हैं एक्टर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 07:16 PM (IST)
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रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का क्रेज इन दिनों दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म में ऱणवीर सिंह, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों की एक्टिंग को तो सराही ही जा रही है. लेकिन, सपोर्टिंग एक्टर्स की भी खूब चर्चा हो रही है.

इन्हीं कलाकारों में से एक हैं उदयबीर संधू, जिन्होंने फिल्म में गुरबाज सिंह उर्फ पिंडा की भूमिका निभाई है. कहानी में उनके किरदार के जरिए कई ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए गए. फिल्म में पिंडा जो होता है वो जस्किरत सिंह रंगी के बचपन का दोस्त होता है, उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता है.

रिवेंज से शुरू होती है जस्सी की कहानी

फिल्म की कहानी में पिंडा अपने दोस्त जस्किरत का खूब साथ देता है. फिल्म में एक जमीन के विवाद की वजह से जस्सी की फैमिली तबाह हो जाती है. इसी घटना के बाद जस्सी का रिवेंज शुरू होता है. उसके बाद पिंडा ही वो शख्स होता है जो जस्सी को हथियार दिलवाने में मदद करता है, ताकि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके.

हालांकि, इंटरवल से पहले फिल्म की कहानी में बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता है. सालों बाद, पिंडा और जस्किरत की मुलाकात होती है. जस्किरत अब पाकिस्तान में हमजा के नाम से रह रहा होता है और आतंक से जुड़े ड्रग नेटवर्क में फंसा हुआ है.

 
 
 
 
 
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इसी दौरान पिंडा कहता है कि घर की याद नहीं आई तुझे, जस्सी. उसके बाद से फिल्म का पूरा माहौल ही बदल जाता है. उदयबीर संघू पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और नेशनल-लेवल के हॉकी प्लेयर रह चुके हैं.

हालांकि, बाद में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. साल 2028 में उन्होंने गोल्ड से डेब्यू किया था. उसके बाद उन्हें नेटफ्लिक्स की फिल्म अमर सिंह चमकिला में देखा गया था. एक्टिंग के अलावा उदयबीर ने मॉडलिंग की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है. 

ये भी पढ़ें:-'धुरंधर 2' के हमजा और यलीना का ल्यारी वाला बंगला किस शहर में है, नहीं जानते होंगे आप, देखें इनसाइड वीडियो

 

Published at : 22 Mar 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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