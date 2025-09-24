71वें नेशनल अवॉर्ड का समारोह 23 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए थे. जहां पर शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, रानी मुखर्जी और मोहनलाल जैसे कई बड़े सितारों को सम्मानित किया गया था. 2023 में रिलीज हुई फिल्मों को नेशनल अवॉर्ड दिया गया था. शाहरुख खान को अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है जिसके बाद से उनके फैंस बहुत खुश हैं. सेरेमनी में कई सेलेब्स पहुंचे थे मगर एक छोटी सी बच्ची ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. नेशनल अवॉर्ड में इस साल चाइल्ड आर्टिस्ट की ज्यादा धूम देखने को मिली. पांच बच्चों को अवॉर्ड दिया गया है.

हम जिस बच्ची की बात कर रहे हैं उसका नाम त्रिशा थोसर है. त्रिशा ने अपनी क्यूटनेस से सभी को फैन बना लिया है. जैसे ही त्रिशा अवॉर्ड लेने के लिए स्टेज पर गई थीं तो हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल देखने को मिल रही थी. आइए आपको त्रिशा के बारे में बताते हैं.

कौन है त्रिशा थोसर

त्रिशा थोसर को उनकी फिल्म 'नाल 2' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला है. उन्होंने अपने छोटे से करियर में महेश मांजरेकर और सिद्धार्थ जाधव जैसे कलाकारों के साथ काम किया है. उन्होंने महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' में भी अहम किरदार निभाया था. त्रिशा नेशनल अवॉर्ड में बहुत प्यारी लग रही थीं. उनकी नेशनल अवॉर्ड लेते हुए वीडियो भी वायरल हो रही है.





बता दें त्रिशाके अलावा श्रीनिवास पोकले, भार्गव जगताप, कबीर खंदारे और सुकृति वेणी बंद्रेड्डी को भी नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. सभी चाइल्ड आर्टिस्ट के काम की खूब तारीफ हो रही है. इनकी एक्टिंग के आगे बड़े-बड़े एक्टर भी फेल हैं.

बता दें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस और मलयालम स्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

ये भी पढ़ें: Anupama Spoiler: देविका के बाद शाह हाउस में होगी एक और मौत, 'अनुपमा' की जिंदगी एक बार फिर होगी तबाह