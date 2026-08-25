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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं शोभिनव सत्या? 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा का निभाया है रोल

कौन हैं शोभिनव सत्या? 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा का निभाया है रोल

महान संत नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' में उनके किरदार को निभाकर एक्टर शोभिनव सत्या सुर्खियों में हैं. ये बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 25 Aug 2026 02:51 PM (IST)
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महान संत नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है. ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. 'आवारापन 2' के तूफान के बीच भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है.

नीम करोली बाबा का किरदार निभाकर छाए शोभिनव सत्या
फिल्म में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव के लक्ष्मण नारायण शर्मा की कहानी दिखाई गई है, जो आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से मशहूर हुए. फिल्म में उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दिखाया गया है. नीम करोली बाबा का किरदार शोभिनव सत्या ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग की दर्शक खूब तारीफ कर रहे हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं शोभिनव सत्या. 

 
 
 
 
 
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कौन हैं शोभिनव सत्या?
शोभिनव सत्या ने 'हनुमान अंश' के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है. ये बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म है. इससे पहले वो कैमरे के पीछे रहकर फिल्ममेकिंग की बारीकियां सीख चुके हैं. IMDb के मुताबिक, शोभिनव ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी. डायरेक्शन टीम के साथ काम करते हुए उन्होंने फिल्म बनाने की प्रोसेस को करीब से समझा, जिसका फायदा उन्हें अब एक्टिंग में भी मिल रहा है. 

कौन हैं शोभिनव सत्या? 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा का निभाया है रोल

'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' में बतौर ट्रेनी किया काम
उन्होंने साल 2019 में आई वेब सीरीज 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' में ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. इसके बाद वो टीवी के पॉपुलर शो 'सीआईडी' से भी जुड़े और 2025 में इसके कुछ एपिसोड्स में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली. इस दौरान उन्होंने कैमरे के पीछे रहकर फिल्म और टीवी प्रोडक्शन की बारीकियां सीखीं. यही अनुभव आगे चलकर उनके एक्टिंग करियर के लिए भी काफी काम आया. 

कौन हैं शोभिनव सत्या? 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा का निभाया है रोल

शोभिनव सत्या ने एक्टिंग की दुनिया में रखा कदम
लंबे समय तक डायरेक्शन टीम का हिस्सा रहने के बाद शोभिनव सत्या ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने उनकी सादगी और टैलेंट को देखते हुए उन्हें नीम करौली बाबा के किरदार के लिए चुना. इस किरदार के लिए शोभिनव ने बाबा के व्यक्तित्व और उनकी आध्यात्मिक सोच को समझने की कोशिश की. 'हनुमान अंश' में शोभिनव ने इस आध्यात्मिक किरदार को पर्दे पर निभाया है, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 25 Aug 2026 02:51 PM (IST)
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