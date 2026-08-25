कौन हैं शोभिनव सत्या? 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा का निभाया है रोल
महान संत नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' में उनके किरदार को निभाकर एक्टर शोभिनव सत्या सुर्खियों में हैं. ये बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म है.
महान संत नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है. ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. 'आवारापन 2' के तूफान के बीच भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है.
नीम करोली बाबा का किरदार निभाकर छाए शोभिनव सत्या
फिल्म में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव के लक्ष्मण नारायण शर्मा की कहानी दिखाई गई है, जो आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से मशहूर हुए. फिल्म में उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दिखाया गया है. नीम करोली बाबा का किरदार शोभिनव सत्या ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग की दर्शक खूब तारीफ कर रहे हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं शोभिनव सत्या.
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें:- कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड पर बवाल, इन विज्ञापनों को लेकर भी मचा था हंगामा
कौन हैं शोभिनव सत्या?
शोभिनव सत्या ने 'हनुमान अंश' के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है. ये बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म है. इससे पहले वो कैमरे के पीछे रहकर फिल्ममेकिंग की बारीकियां सीख चुके हैं. IMDb के मुताबिक, शोभिनव ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी. डायरेक्शन टीम के साथ काम करते हुए उन्होंने फिल्म बनाने की प्रोसेस को करीब से समझा, जिसका फायदा उन्हें अब एक्टिंग में भी मिल रहा है.
'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' में बतौर ट्रेनी किया काम
उन्होंने साल 2019 में आई वेब सीरीज 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' में ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. इसके बाद वो टीवी के पॉपुलर शो 'सीआईडी' से भी जुड़े और 2025 में इसके कुछ एपिसोड्स में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली. इस दौरान उन्होंने कैमरे के पीछे रहकर फिल्म और टीवी प्रोडक्शन की बारीकियां सीखीं. यही अनुभव आगे चलकर उनके एक्टिंग करियर के लिए भी काफी काम आया.