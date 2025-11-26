हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन है पलाश मुच्छल की एक्स गर्लफ्रेंड? स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने के बाद फोटोज हुईं वायरल

कौन है पलाश मुच्छल की एक्स गर्लफ्रेंड? स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने के बाद फोटोज हुईं वायरल

Who Is Palaash Muchhal Ex: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. स्मृति मंधाना ने शादी पोस्टपोन होने के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 26 Nov 2025 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

सिंगर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे. मगर स्मृति के पिता की अचानक से तबीयत खराब होने के बाद शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है. अचानक से स्मृति और पलाश की शादी को पोस्टपोन करने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग थ्योरी सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर कुछ चैट्स भी वायरल हो रही हैं. इसी बीच पलाश की एक लड़की के साथ फोटोज वायरल हो रही हैं जिसे लोग उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बता रहे हैं. पलाश ने अपनी गर्लफ्रेंड को घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया था.

शादी के पोस्टपोन होने के बाद से पलाश पर अलग-अलग तरह के इल्जाम सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं. अब उनकी एक्स के साथ फोटोज वायरल हो रही हैं. एक फोटो में पूरा प्रपोजल का सेटअप है जिसमें पलाश घुटनों पर बैठकर अपने पार्टनर को प्रपोज कर रहे हैं. हालांकि एबीपी न्यूज इन फोटोज की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं करता है.

कौन है ये एक्स गर्लफ्रेंड

ऑनलाइन यूजर्स ने एक्स-गर्लफ्रेंड की पहचान प्लास्टिक सर्जन बिरवा शाह के तौर पर की है और दावा किया है कि प्रपोजल की फोटोज 2017 की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पलाश ने 2019 में स्मृति को डेट करना शुरू किया था, जब दोनों की जान-पहचान कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी. कपल ने पिछले साल ही अपने रिश्ते के बारे में पब्लिकली किया था.

स्मृति ने डिलीट किए सारे पोस्ट

शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंधाना ने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए हैं. शादी के फंक्शन से लेकर प्रपोजल वीडियो तक हर वीडियो और फोटो को स्मृति ने अपने अकाउंट से हटा दिया है. हल्दी के फंक्शन में अपनी टीम के साथ डांस करने वाली वीडियो भी स्मृति की डिलीट हो गई है. इसके बाद से फैंस परेशान हो गए हैं. स्मृति और पलाश ने अभी तक सभी रिपोर्ट्स पर चुप्पी साधी हुई है. उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया है.

Published at : 26 Nov 2025 10:32 AM (IST)
