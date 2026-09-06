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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'माइकल' के हिंदी वर्जन में जाफर जैक्सन की आवाज बने केतन कव्वा, जानिए कौन हैं ये वॉइस आर्टिस्ट

'माइकल' के हिंदी वर्जन में जाफर जैक्सन की आवाज बने केतन कव्वा, जानिए कौन हैं ये वॉइस आर्टिस्ट

फिल्म 'माइकल' अब जियोहॉटस्टार पर हिंदी वर्जन में भी रिलीज हो गई है. फिल्म में केतन कव्वा ने जाफर जैक्सन को हिंदी में अपनी आवाज दी है. आइए जानते हैं कौन हैं केतन कव्वा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Sep 2026 07:13 PM (IST)
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साल 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'माइकल' ने लोगों  का दिल जीत लिया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शनदार कमाई की. फिल्म में जाफर जैक्सन ने माइकल जैक्सन का किरदार निभाकर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से खूब सुर्खियां बटोरी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के हिंदी वर्जन में जाफर की आवाज के पीछे कौन हैं? ये आवाज वॉइस आर्टिस्ट केतन कव्वा ने दी है. हाल ही में उन्होंने बताया कि उनके लिए ये कितना चैलेंजिंग था.

केतन कव्वा ने बताया इसे शानदार एक्सपीरियंस
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में केतन कव्वा ने बताया कि दुनिया के सबसे मशहूर कलाकारों में से एक से जुड़े किरदार को आवाज देना सिर्फ उनकी तरह आवाज निकालने तक सीमित नहीं था. उन्हें जाफर जैक्सन की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज को हर सीन के मूड और इमोशंनस के हिसाब से ढालना पड़ा.

उन्होंने कहा, 'मुझे आवाज और पिच को मैच करना था. इसका श्रेय मैं जाफर जैक्सन को दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया. ये एक शानदार एक्सपीरियंस था. मुझे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी आवाज में बदलाव करना पड़ता है. मैं 15 सालों से काम कर रहा हूं और कब तक अपनी ही आवाज में काम कर सकता हूं? माइकल के लिए भी मुझे आवाज बदलनी पड़ी.'

 
 
 
 
 
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कौन हैं केतन कव्वा?
बता दें, केतन कव्वा ने 'टीन टाइटन्स गो!' में रॉबिन और कई साल तक 'बेब्लेड' में काई हिवातारी जैसे किरदारों को अपनी आवाज दी, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया. उन्होंने कई शोज में जानवरों की आवाजें भी निकाली हैं. नेटफ्लिक्स के 'शार्कडॉग' में भी उन्होंने अपनी आवाज दी. 

24 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई ये बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म 'माइकल' पॉप स्टार माइकल जैक्सन की लाइफ पर बेस्ड है. फिल्म का निर्देशन एंटोनी फूक्वा ने किया है और इसे ग्राहम किंग ने प्रोड्यूस किया है. इसमें माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन ने बड़े माइकल का किरदार निभाया है, जबकि जूलियानो क्रू वाल्डी ने बचपन के माइकल का रोल किया है. ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बायोपिक बन गई है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 06 Sep 2026 07:13 PM (IST)
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