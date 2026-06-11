कौन हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी? बॉलीवुड फिल्म में कर चुकी हैं काम

बॉलीवुड के जाने-माने रैपर और सिंगर बादशाह इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. मार्च 2026 में उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिनमें वह पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ शादी के जोड़े में नजर आए. ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई कि बादशाह और ईशा ने शादी कर ली है. हालांकि, उस समय दोनों ने इस मामले पर चुप्पी साधी. अब करीब तीन महीने बाद ईशा रिखी ने बादशाह के साथ अपनी शादी पर मुहर लगा दी है. चलिए जानते हैं आखिरी ईशा रिखी हैं कौन.

कौन हैं ईशा रिखी?

ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उनका जन्म 3 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में हुआ था. ईशा ने 2013 में पंजाबी फिल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें सिप्पी गिल और ओम पुरी भी थे. इसके बाद उन्होंने 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास', और 'जट जूलियट' जैसी कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है.

इस फिल्म से बॉलीवुड में रखा कदम

ईशा ने साल 2018 में बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'नवाबजादे' है. इसमें वरुण धवन, राघव जुयाल, धर्मेश येलांडे और पुनित पाठक जैसे एक्टर्स नजर आए थे. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. ईशा को आखिरी बार पंजाबी फिल्म 'मिंडो तसीलदारनी' (2019) में देखा गया था. बता दें कि ईशा रिखी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं.

फैंस ने पूछे ईशा रिखी ने सवाल

बता दें कि ईशा रिखी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेक्शन रखा, जिसमें फैंस ने उनसे तरह-तरह के सवाल पूछे. एक फैन ने एक्ट्रेस से पूछा, 'क्या आपकी शादी हो गई? क्या आपकी बादशाह से शादी हुई है? आप दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं करते? आप लोग साथ में तस्वीरें क्यों नहीं पोस्ट करते?'

ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी की कंफर्म

इसके जवाब देते हुए ईशा ने खुलासा किया कि उनकी बादशाह से शादी हो चुकी है. उन्होंने लिखा, 'हां, मेरी शादी हो चुकी है. अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है- कि हम दोनों एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? सच कहूं तो, मुझे लगता है कि मेरे पति को इस बारे में सबको बताना चाहिए. पति देव (बादशाह), ऑडियंस के कुछ सवाल हैं. प्लीज, जब भी आपको ठीक लगे, इनका जवाब दें.'

ईशा रिखी ने बादशाह संग शेयर की फोटो

इसी सेक्शन में एक यूजर ने पूछा, 'आपने कभी कोई तस्वीर क्यों नहीं पोस्ट की बादशाह के साथ? आप उनकी पत्नी हैं, उनके साथ एक भी तस्वीर नहीं है?' इसक सवाल के जवाब में ईशा ने पहली बार सोशल मीडिया पर बादशाह के साथ एक तस्वीर शेयर की. इस फोटो में ईशा बादशाह की गोद में बैठी नजर आ रही हैं.

जैस्मीन मसीह से हुई बादशाह की पहली शादी

बता दें कि बादशाह की पहली शादी साल 2012 में जैस्मीन मसीह से हुई थी. उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम जेसमी है. बादशाह और जैस्मिन 2020 में अलग हो गए थे.

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