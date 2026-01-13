कौन हैं दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर सिंह सिद्धू? पब्लिकली कभी नहीं दिखाते अपना चेहरा

लगता है कि दिशा पाटनी की लाइफ में प्यार ने दस्तक दे दी है. उदयपुर में कृति सेनन की बहन नूपुर सेन और स्टेबिन बेन की शादी में पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ दिशा की इंटीमेट तस्वीरें वायरल होने के बाद से दोनों के डेटिंग के रूमर्स फैल गए हैं. हालांकि दिशा और तलविंदर दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया है.ऐसे में चलिए जानते हैं कि दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड और पंजाबी सिंगक कौन हैं?

कौन हैं दिशा पाटनी की रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर सिंह सिद्धू?

तलविंदर सिंह सिद्धू, को तलविंदर के नाम से जाना जाता है. वे एक पंजाबी सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर हैं. वे आज पंजाबी संगीत जगत में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले इंडीपेंडेंट कलाकारों में से एक हैं. नवंबर 1997 में पंजाब के तरन तारन में जन्मे और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में पले-बढ़े तलविंदर का म्यूजिक ट्रेडिशनल पंजाबी एलिमेंट्स को हिप-हॉप, आर एंड बी, ट्रैप और सिंथ-पॉप सहित कंटेम्परेरी ग्लोबल साउंड के साथ ब्लेंड करता है.

चेहरे को पब्लिकली नहीं दिखाते

तलविंदर अपने परसोना के इर्द-गिर्द एक मिस्ट्री बनाए रखते हैं, जिसके लिए वे अपने चेहरे पर खास कलर लगाकर परफॉर्म करते हैं. सिंगर ने बार-बार इसे एक आर्टिस्टिक चॉइस बताया है, जो उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी पब्लिक पहचान से अलग रखने में मदद करता है.

उन्होंने 2018 में म्यूजिक रिलीज़ करना शुरू किया था. उन्होंने साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रैक शेयर किए और धीरे-धीरे अपना एक डेडीकेटेड फैंस बेस बना लिया. उनके कुछ फेस गानों में गाह, धुंधला, ख्याल, नशा, विशेज (पाकिस्तानी कलाकार हसन रहीम के साथ एक पॉपुलर कोलैबोरेशन), तू और फंक सॉन्ग शामिल हैं. अक्टूबर 2024 में, उन्होंने अपना पहला एल्बम Misfit भी रिलीज़ किया, जिसमें 13 ट्रैक हैं तलविंदर ने कई बड़े लाइव इवेंट्स में भी परफॉर्म किया है, जिसमें दुआ लिपा और जी-ईज़ी जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के लिए ओपनिंग एक्ट करना और लोलापालूजा इंडिया 2025 में परफॉर्म करना शामिल है.

दिशा-तलविंदर हाथ पकड़े हुए दिखे

हाल ही में, दिशा पटानी राजस्थान के उदयपुर में कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की सिंगर स्टेबिन बेन संग हुई शादी में शामिल होने गई थीं. शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक खास क्लिप में दिशा और तलविंदर नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में दिशा पटानी और तलविंदर मौनी रॉय के बिजनेसमैन पति सूरज नाम्बियार से बातचीत करते हुए हाथ पकड़े नजर आए. बाद में दोनों को उदयपुर एयरपोर्ट पर मुंबई जाते हुए भी साथ देखा गया, पंजाबी सिंगर जो पब्लिकली अपना चेहरा न दिखाने के लिए जाने जाते हैं, इस वीडियो में भी मास्क पहने नजर आए.