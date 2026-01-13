हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर सिंह सिद्धू? पब्लिकली कभी नहीं दिखाते अपना चेहरा

कौन हैं दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर सिंह सिद्धू? पब्लिकली कभी नहीं दिखाते अपना चेहरा

Disha Patani Rumoured Boyfriend Talwiinder Singh: दिशा पाटनी की तलविंदर सिंह का हाथ थामे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसके बाद रूमर्स फैल गए हैं कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Jan 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

लगता है कि दिशा पाटनी की लाइफ में प्यार ने दस्तक दे दी है. उदयपुर में कृति सेनन की बहन नूपुर सेन और स्टेबिन बेन की शादी में पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ दिशा की इंटीमेट तस्वीरें वायरल होने के बाद से दोनों के डेटिंग के रूमर्स फैल गए हैं. हालांकि दिशा और तलविंदर दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया है.ऐसे में चलिए जानते हैं कि दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड और पंजाबी सिंगक कौन हैं?

कौन हैं दिशा पाटनी की रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर सिंह सिद्धू?
तलविंदर सिंह सिद्धू, को तलविंदर के नाम से जाना जाता है. वे एक पंजाबी सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर हैं. वे आज पंजाबी संगीत जगत में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले इंडीपेंडेंट कलाकारों में से एक हैं. नवंबर 1997 में पंजाब के तरन तारन में जन्मे और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में पले-बढ़े तलविंदर का म्यूजिक ट्रेडिशनल पंजाबी एलिमेंट्स को हिप-हॉप, आर एंड बी, ट्रैप और सिंथ-पॉप सहित कंटेम्परेरी ग्लोबल साउंड के साथ ब्लेंड करता है.

चेहरे को पब्लिकली नहीं दिखाते
तलविंदर अपने परसोना के इर्द-गिर्द एक मिस्ट्री बनाए रखते हैं, जिसके लिए वे अपने चेहरे पर खास कलर लगाकर परफॉर्म करते हैं. सिंगर ने बार-बार इसे एक आर्टिस्टिक चॉइस बताया है, जो उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी पब्लिक पहचान से अलग रखने में मदद करता है.

उन्होंने 2018 में म्यूजिक रिलीज़ करना शुरू किया था. उन्होंने साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रैक शेयर किए और धीरे-धीरे अपना एक डेडीकेटेड फैंस बेस बना लिया. उनके कुछ फेस गानों में गाह, धुंधला, ख्याल, नशा, विशेज (पाकिस्तानी कलाकार हसन रहीम के साथ एक पॉपुलर कोलैबोरेशन), तू और फंक सॉन्ग शामिल हैं. अक्टूबर 2024 में, उन्होंने अपना पहला एल्बम Misfit भी रिलीज़ किया, जिसमें 13 ट्रैक हैं तलविंदर ने कई बड़े लाइव इवेंट्स में भी परफॉर्म किया है, जिसमें दुआ लिपा और जी-ईज़ी जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के लिए ओपनिंग एक्ट करना और लोलापालूजा इंडिया 2025 में परफॉर्म करना शामिल है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝐓𝐀𝐋𝐖𝐈𝐈𝐍𝐃𝐄𝐑 (@talwiinder)

दिशा-तलविंदर हाथ पकड़े हुए दिखे
हाल ही में, दिशा पटानी राजस्थान के उदयपुर में कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की सिंगर स्टेबिन बेन संग हुई शादी में शामिल होने गई थीं. शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक खास क्लिप में दिशा और तलविंदर नजर आ रहे हैं.  वायरल वीडियो में दिशा पटानी और तलविंदर मौनी रॉय के बिजनेसमैन पति सूरज नाम्बियार से बातचीत करते हुए हाथ पकड़े नजर आए. बाद में दोनों को उदयपुर एयरपोर्ट पर मुंबई जाते हुए भी साथ देखा गया, पंजाबी सिंगर जो पब्लिकली अपना चेहरा न दिखाने के लिए जाने जाते हैं, इस वीडियो में भी मास्क पहने नजर आए. 

 

और पढ़ें
Published at : 13 Jan 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Disha Patani Talwiinder Singh Siddhu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Iran Trade: ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
विश्व
US Court On Tariff: 'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
क्रिकेट
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
Advertisement

वीडियोज

कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Iran Trade: ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
विश्व
US Court On Tariff: 'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
क्रिकेट
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
बॉलीवुड
Border 2: बेटे अहान शेट्टी के डिजास्टर डेब्यू पर बात करते हुए सुनील शेट्टी की आंखों से छलके आंसू, बोले- 'उसने बहुत कुछ झेला है'
बेटे अहान के डिजास्टर डेब्यू पर बात कर इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बोले- 'उसने बहुत कुछ झेला'
ट्रैवल
दिल्ली में डल लेक जैसा लेना है मजा? इस घाट पर मात्र 100 रुपये में मिलेगी पूरी वाइब
दिल्ली में डल लेक जैसा लेना है मजा? इस घाट पर मात्र 100 रुपये में मिलेगी पूरी वाइब
नौकरी
प्रसार भारती में MBA पास वालों के लिए निकली नौकरी, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
प्रसार भारती में MBA पास वालों के लिए निकली नौकरी, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन इलाज पर भरोसा पड़ा भारी, युवक ने शरीर में ऐसी जगह डाली जोंक कि अस्पताल में मचा हड़कंप- यूजर्स हैरान
ऑनलाइन इलाज पर भरोसा पड़ा भारी, युवक ने शरीर में ऐसी जगह डाली जोंक कि अस्पताल में मचा हड़कंप
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget