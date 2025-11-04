कौन थे बांसुरी वादक दीपक सरमा? 57 साल की उम्र में लीवर की बीमारी से हुआ निधन

असम से एक और बुरी खबर सामने आई है. पॉपुलर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के बाज अब फेमस बांसुरी वादक दीपक सरमा अब इस दुनिया में नहीं रहे. वो पिछले कुछ सालों से लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. काफी दिन से दीपक सरमा अस्पताल में भर्ती थे. जहां वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. बीते दिन यानि 3 नवंबर को उनका निधन हो गया है. इस खबर से पूरे संगीत जगत में शोक की लहर है.

असम के राज्यपाल ने जताया शोक

असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दीपक सरमा के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने कहा, "असम ने एक प्रतिष्ठित संगीतकार खो दिया है, जिनका भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से वैश्विक मंचों पर बांसुरी को लोकप्रिय बनाने में योगदान रहा. उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा. उनका निधन संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है..’’

Deeply anguished to learn about the untimely demise of eminent flutist Dipak Sarma, who has contributed immensely towards Assamese music and popularised flute as a musical instrument.



My sincere condolences to the bereaved family members and well-wishers. Om Shanti pic.twitter.com/mMGCfzs99p — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 3, 2025

सीएम बिस्वा ने कही ये बात

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने भी दीपक सरमा के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा, फेमस बांसुरी वादक के अचनाक निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है. उन्होंने बांसुरी को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया. उनके दोस्तों और परिवार वालों के साथ मेरी हार्दिक संवेदना है. ओम शांति.."

कौन थे दीपक सरमा?

दीपक सरमा बांसुरी वादक थे. जिन्होंने महान बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से शिक्षा ली थी. दीपक ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी कला का प्रदर्शन किया था. वो कई हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों का भी हिस्सा रहे थे. दीपक सरमा ने विदेशों में भी असम का गौरव बढ़ाया. दीपक सरमा ने भूपेन हजारिका और जुबिन गर्ग सहित असम के कुछ महान सांस्कृतिक हस्तियों के साथ भी काम किया था. जुबीन गर्ग की मौत के बाद अब फैंस दीपक सरमा के निधन से गहरे शोक में हैं.

