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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या करती हैं अरशद वारसी की बेटी? जेन जोई की खूबसूरती के आगे बड़ी-बड़ी हसीनाएं भी पड़ जाएं फीकी

क्या करती हैं अरशद वारसी की बेटी? जेन जोई की खूबसूरती के आगे बड़ी-बड़ी हसीनाएं भी पड़ जाएं फीकी

Who Is Zene Zoe Warsi: एक्टर अरशद वारसी की बेटी जेन जोई वारसी अक्सर अपनी खूबसूरती को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. आइए जानते हैं कि वो क्या करती हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 07:16 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी अपनी कॉमेडी और शानदार एक्टिंग के लिए पॉपुलर हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. लेकिन आपको बता दें, अरशद वारसी के साथ -साथ अब उनकी बेटी जेन जोई वारसी भी सोशल मीडिया पर छाईं रहती हैं. वो खूबसूरती के मामले में कई एक्ट्रेसेस को मात दे देती है. आइए जानते हैं कि वो क्या करती हैं.

क्या करती हैं अरशद वारसी की बेटी? 
जेन जोई वारसी कुछ टाइम पहले वो अपने पापा अरशद वारसी के साथ एक इवेंट में स्पॉट हुई थीं, जहां से उनके कई फोटोज और वीडियोज वायरल हुए थें. लोगों ने उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ की थी. इसके बाद जेन जोई सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गईं. 

 
 
 
 
 
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पढ़ाई कर रही हैं जेन जोई 
बता दें, जेन जोई अभी पढ़ाई कर रही हैं. हालांकि उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई हैं. फिलहाल उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया है. वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं. जेन जोई के इंस्टाग्राम पर 12.3K फॉलोअर्स हैं और वो 202 लोगों को फॉलो करती हैं.  जेन जोई कुछ मौकों पर अपने पापा के साथ इवेंट में नजर आई हैं जेन जोई खूबसूरती के मामले में कई स्टारकिड्स को भी पछाड़ देती हैं. 

 
 
 
 
 
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बता दें, अरशद वारसी ने मारिया गोरेटी से शादी की है. दोनों ने 14 फरवरी 1999 को निकाह और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी की थी. उनके दो बच्चे भी हैं बेटी और बेटा जेके वारसी. 

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अरशद वारसी का वर्क फ्रंट
अरशद वारसी के वर्क फ्रंट की बात करे तो हाल ही में वो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में आए हैं. उनकी सीरीज प्रीतम एंड प्रेडो  हाल ही में रिलीज हुई है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. एक्टर 'धमाल 4' का भी हिस्सा हैं.  10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Jul 2026 07:16 PM (IST)
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