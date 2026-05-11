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बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सोना किसके पास? नाम सुनकर नहीं कर पाएंगे यकीन

Bollywood Stars Owns Biggest Gold Jewellery: पीएम मोदी ने एक साल तक सोना ना खरीदने के लिए कहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में किस स्टार के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 May 2026 04:33 PM (IST)
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पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान देशवासियों से सोने के बढ़ते भाव के चलते इसे फिलहाल एक साल तक ना खरीदने की अपील की है. ऐसे में गोल्ड को लेकर देश में खूब चर्चा हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में किस एक्टर के पास सबसे ज्यादा सोना है. ग्लैमर इंडस्ट्री के कई सेलेब्स लग्जरी लाइफ जीने के साथ ही गोल्ड और डायमंड के भी काफी शौकिन हैं. इनके जूलरी कलेक्शन के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

चलिए आज यहां इस रिपोर्ट में जानते हैं बी टाउन के किस स्टार के पास सबसे ज्यादा गोल्ड-डायमंड है?

हेमा मालिनी के पास कितना है सोना?
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को भी गोल्ड-डायमंड का काफी शौक है. उन्होंने साल 2024 में दायर किए गए चुनावी हलफनामा में बताया था कि उनके पास 3.39 करोड़ से ज्यादा की कीमत के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण हैं. इससे पहले 2011 में उन्होंने बताया था कि उनके पास लगभग 5 किलो सोना और 25 किलो से ज्यादा की चांदी थी.


बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सोना किसके पास? नाम सुनकर नहीं कर पाएंगे यकीन

कंगना रनौत के पास कितना है गोल्ड
मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी सोने-चादी और हीरे के जेवहरात की काफी शौकिन हैं. उन्होंने मई 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में बताया था कि उनके पास कितना सोना-चांदी है.

हलफनामे के मुताबिक एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत के पास 6.7 किलोग्राम (6700 ग्राम) सोना है , वहीं उनकी गोल्ड जूलरीकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपयों से ज्यादा है. सोने के अलावा उनके पास 60 किलो चांदी और करीब 3 करोड़ रुपये के हीरे भी हैं.


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स्मृति ईरानी के पास कितना है सोना?

एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी के पास भी काफी सोने-चांदी के आभूषण हैं. उन्होंने 2024 के चुनावी हलफनामे में इसका ब्यौरा दिया था.

जिसके मुताबिक, स्मृति ईरानी के पास लगभग 37.48 लाख रुपये के सोने, हीरे और चांदी के जेवहरात हैं. उनके इस कलेक्शन में 24 कैरेट के 20 ग्राम सोने से लेकर 18 कैरेट के 325 ग्राम से ज्यादा वजन वाली जूलरी और डायमंड के गहने शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:-कौन हैं तृषा कृष्णन? विजय के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में चुपचाप लूट ले गईं सारी लाइमलाइट

अमिताभ-जया के पास कितना है गोल्ड

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशयन पत्न जया बच्चन के पास भी खूब सोना है.

2024 में राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने चुनावी हलफनामें में बताया था कि उनके पास 40.97 करोड़ के हीरे और सोने की जूलरी है जबकि बिग बी के पास 54.77 करोड़ के जेवर हैं. दोनो की कंबाइंड कीमत 95 करोड़ रुपये है.


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थलापति विजय के पास कितना सोना?

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, थलापति विजय के पास 883 ग्राम सोना है. उनके इस सोने की कीमत 1.2 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा उनके पास 15 लाख रुपये की चांदी है. 

जया प्रदा के पास कितना है सोना? 
 जया प्रदा ने 80 के दशक में बॉलीवुड में खूब पहचान बनाई थीं. वे उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स और 2014 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा के पास लगभग 2 किलोग्राम (2000 ग्राम) सोना है. 


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(NOTE: ये रिपोर्ट सेलेब्स सिर्फ उन चुनिंदा सेलेब्स को लेकर है जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और अपने एफिडेविट में अपनी संपत्ति के बारे में बता चुके हैं.)

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Published at : 11 May 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Gold Jaya Bachchan PM Modi Jaya Parda
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