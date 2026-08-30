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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकहां देखें सुपरहिट फिल्म 'हनुमान अंश'? जानिए क्या है इसकी कहानी

कहां देखें सुपरहिट फिल्म 'हनुमान अंश'? जानिए क्या है इसकी कहानी

कम बजट की फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं इसे कहां देख सकते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 30 Aug 2026 02:53 PM (IST)
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हर साल कई ऐसी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं, जो कम बजट में बनने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा देती हैं. अपनी दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग के दम पर ये फिल्में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहती हैं. ऐसी ही एक फिल्म है 'हनुमान अंश', जिसने इन दिनों अपनी बेहतरीन कहानी से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है. अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इसे कहां देख सकते हैं और क्या है इसकी कहानी.

कहां देखें 'हनुमान अंश'?
महान संत नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है.  ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत बहुत शानदार नहीं रही, लेकिन धीरे-धीरे इसे माउथ ऑफ वर्ड का फायदा मिला. सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर लगातार बज बना हुआ है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. अगर आप भी 'हनुमान अंश' देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म फिलहाल सिनेमाघरों में लगी हुई है. आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं. 

कहां देखें सुपरहिट फिल्म 'हनुमान अंश'? जानिए क्या है इसकी कहानी

किसने निभाया नीम करोली बाबा का किरदार?
फिल्म में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव के लक्ष्मण नारायण शर्मा की कहानी दिखाई गई है, जो आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से मशहूर हुए. फिल्म में उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दिखाया गया है. नीम करोली बाबा का किरदार शोभिनव सत्या ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग की दर्शक खूब तारीफ कर रहे हैं. इस फिल्म के जरिए उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है.

क्या है 'हनुमान अंश' की कहानी?
फिल्म 'हनुमान अंश' की कहानी महान संत नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है. फिल्म में उनके बचपन से लेकर संत के रूप में उनकी पहचान बनने तक के सफर को दिखाया गया है. कहानी बच्चे लक्ष्मीनारायण से शुरू होती है, जिन्हें आगे चलकर भक्त नीम करोली बाबा या 'महाराज जी' के नाम से जानने लगते हैं. बचपन में ही लक्ष्मीनारायण अपनी मां को खो देते हैं. मां के निधन के बाद जब उन्हें बताया जाता है कि उनकी मां भगवान के पास चली गई हैं, तो उनके मन में ईश्वर को खोजने की इच्छा पैदा होती है. इसी मासूम जिज्ञासा के चलते वो घर छोड़कर ईश्वर की तलाश में निकल पड़ते हैं. 

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भगवान हनुमान की भक्ति में हुए लीन
इसके बाद फिल्म में उनकी कठिन आध्यात्मिक यात्रा दिखाई गई है. वो जंगलों, नदियों, पहाड़ों और अलग-अलग मंदिरों में भटकते हैं. इस दौरान मौन, आत्म-अनुशासन और वैराग्य को अपनाते हुए वो प्रभु श्रीराम और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं. सालों की साधना और आत्ममंथन के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि ईश्वर को पाने का रास्ता सिर्फ एकांत या जंगलों से होकर नहीं गुजरता, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा में भी भगवान का वास है. इसके बाद वो अपना जीवन गरीबों, भूखों और दुखी लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं. 

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नीम करोली बाबा के नाम से हुए मशहूर
फिल्म में उनके जीवन से जुड़े कई चमत्कारों और उनकी सादगी को भी दिखाया गया है. कहानी आगे बढ़ने के साथ लक्ष्मीनारायण अपनी पुरानी पहचान और अहंकार को पीछे छोड़कर नीम करोली बाबा के रूप में मशहूर होते हैं. कहानी के आगे के हिस्से में कैंची धाम और बाबा जी से प्रभावित होने वाले भारतीयों के साथ-साथ विदेशी भक्तों का भी जिक्र आता है. 

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'हनुमान अंश' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 27.38 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म का बजट केवल 2 करोड़ रुपये है. इसमें चंदन आनंद, शोभिनव सत्या, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे लीड रोल में हैं. इस फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 30 Aug 2026 02:53 PM (IST)
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