अब कहां हैं 'वायरल गर्ल' मोनालिसा? हाई कोर्ट ने क्यों दिया पुलिस सुरक्षा देने का आदेश

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अब कहां हैं महाकुंभ 'वायरल गर्ल' मोनालिसा? हाई कोर्ट ने क्यों दिया पुलिस सुरक्षा देने का आदेश, जानें बड़ी वजह

महाकुंभ 2025 में माला बेचते हुए इंटरनेट पर वायरल हुईं मोनालिसा को हाई कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है. आइए जानते हैं कि वो कहां हैं और उन्हें लेकर ये आदेश क्यों दिया गया है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Jul 2026 05:12 PM (IST)
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महाकुंभ 2025 से सुर्खियों में आईं 'वायरल गर्ल' मोनालिसा ने अपनी नीली आंखों और मुस्कान से सभी को अपना दीवाना बना लिया था. उनका वीडियो वायरल होने के बाद वो इंटरनेट पर काफी सुर्खियों में रही थीं. इसके बाद उन्हें फिल्म का ऑफर भी मिला था और उन्होंने शूटिंग भी की थी. हालांकि इसी बीच दूसरे धर्म में शादी करके मोनालिसा ने सभी को हैरान कर दिया था. आइए जानते हैं कि अब वो कहां है और उन्हें लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है?

मोनालिसा ने दूसरे धर्म में की शादी

मध्य प्रदेश की रहने वाली मोनालिसा का पूरा नाम मोनालिसा भोसले है. महाकुंभ 2025 में माला बेचने के दौरान उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. जबकि मोहम्मद फरहान नाम के शख्स से केरल के अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिर में शादी करने के बाद वो विवादों का हिस्सा बन गई थीं. उनके इस फैसले से उनका परिवार भी उनके खिलाफ हो गया था. परिवार का आरोप था कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर शादी की गई है.

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मोनालिसा-फरमान ने मांगी थी पुलिस सुरक्षा

कुछ दिनों पहले न्यूज 18 से बात करते हुए मोनालिसा ने बताया था कि उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं. उन्होंने पिता पर आरोप लगाते हुए बताया था कि पिता ने उनके एटीएम का इस्तेमाल करके उनके सारे पैसे निकाल लिए हैं. वहीं हाल ही में मोनालिसा ने बताया कि पिता ने उनका पासपोर्ट भी छीन लिया है. उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी. वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उनका पीछा करते हुए उनकी लोकेशन की जानकारी इधर-उधर कर रहे हैं.

अब कहां हैं महाकुंभ 'वायरल गर्ल' मोनालिसा? हाई कोर्ट ने क्यों दिया पुलिस सुरक्षा देने का आदेश, जानें बड़ी वजह

केरल हाई कोर्ट ने दिया पुलिस सुरक्षा देने का आदेश

बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने पहले मोनालिसा को कहा था कि वो पुलिस से डायरेक्टर सुरक्षा की मांग कर सकती है. वहीं रविवार को उन्होंने एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस को सुरक्षा के लिए अर्जी दी थी. उन्होंने बताया था कि फिलहाल वो एर्नाकुलम में रह रही हैं. केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है. उनके वकील ने बताया कि अगली सुनवाई तक मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा देने के लिए कहा गया है. इस मामले में अगली सुनवाई, मंगलवार 28 जुलाई को होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 05:12 PM (IST)
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