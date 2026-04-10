गुमनाम जिंदगी जीने को क्यों मजबूर हैं 20s की ये एक्ट्रेस? दिव्या दत्ता की आवाज में हुई थीं फेमस

90s और 20s में सिनेमा जगत में ऐसे कई कलाकार रहे हैं, जिन्हें पहली या दूसरी फिल्म से स्टारडम मिला है. हालांकि, आज भी कई एक्टर्स होते हैं, जिनकी पहली ही फिल्म से किस्मत चमक जाती है. इंडस्ट्री में जितना मुश्किल अपना चेहरा चमकाना है. उससे कहीं ज्यादा मुश्किल स्टारडम को बरकरार रखना है. ऐसे में आज आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने फ्लॉप फिल्म से डेब्यू किया था लेकिन उनके गाने इतने हिट हुए थे कि उन्हें नोटिस कर लिया गया था. लेकिन आज वो गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं.

25 साल बाद भी हिट हैं फिल्म के गाने

'कितनी बेचैन होके...', 'दिल मेरा तोड़ दिया...', 'जिंदगी बन गये हो तुम' जैसे 20s के ये रोमांटिक गाने तो आपको याद होंगे. भला याद भी कैसे ना हो. गाने 25 साल पहले भी हिट थे और आज भी कहीं सुनाई दे देते हैं तो पुरानी यादं ताजा हो जाती हैं. हम बात कर रहे हैं, फिल्म 'कसूर' की, जिसमें आफताब शिवदासानी लीड रोल में थे.

दरअसल, साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'कसूर' में आफताब शिवदासानी के अपोजिट एक्ट्रेस लीजा रे को कास्ट किया गया था, जो आज स्क्रीन से गायब हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा में उनका लुक और ग्लैमरस अदाएं रहीं, जिसका हर कोई दीवाना हो गया था.

फ्लॉप रही थी लीजा रे की डेब्यू फिल्म

एक्ट्रेस लीजा रे कनाडियन हैं. उन्होंने साल 2001 में फिल्म 'कसूर' से एक्टिंग में डेब्यू किया था. इसमें उनकी खूबसूरती और इंटीमेट सीन्स काफी चर्चा में रहे थे. उन्होंने अपने सिजलिंग लुक की वजह से लोगों का ध्यान खींच लिया था. हालांकि, उनकी पहली फिल्म ही फ्लॉप साबित हुई थी.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, विक्रम भट्ट द्वारा निर्मित फिल्म 'कसूर' का इंडिया नेट कलेक्शन 5.31 करोड़ रहा था. जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 8.47 करोड़ रहा था. फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिटी थी. लेकिन भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी मगर इसके गाने चार्ट बस्टर साबित हुए थे. इसका साउंड ट्रैक नदीम श्रावण ने तैयार किया था.

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दिव्या दत्ता ने दी थी आवाज

फिल्म 'कसूर' की ओर खास बात ये है कि इसमें लीजा रे की ऑरिजनल आवाज नहीं है. क्योंकि लीजा कनाडियन हैं. इसकी वजह से फिल्म में उनकी आवाज की डबिंग की गई थी और इसका जिम्मा दिव्या दत्ता को दिया गया था. उन्होंने लीजा रे के लिए फिल्म में डबिंग की थी. लेकिन, दिव्या दत्ता ने सालों बाद इस पर चुप्पी तोड़ी और उनका शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कबूला कि उन्हें इस डबिंग को करने का पछतावा है.

गुमनाम जिंदगी जी रहीं लीजा रे

बहरहाल, लीजा रे भले ही पहली फिल्म के गानों से लाइमलाइट में आ गई थीं लेकिन स्टारडम का स्वाद वह चख नहीं पाईं. लीजा रे एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1994 में 'हंसते खेलते' से की थी. उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया था. इसमें बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड की फिल्में भी शामिल हैं. एक्ट्रेस को 2005 में ऑस्कर नॉमिनेशन फिल्म 'वॉटर' के लिए मिला था. 'कसूर' से पॉपुलैरिटी मिलने के बाद अभिनेत्री ने अचानक से बॉलीवुड से दूरियां बना ली.

उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे के बारे में एक बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके बताया भी था और कहा था कि वह खुद को इंडस्ट्री में उस तरह से नहीं देख पा रही थीं, जैसे वह वास्तव में थीं. उनका मानना था कि उन्हें सिर्फ सुंदर मॉडल के रूप में देखा जा रहा था. एक्ट्रेस का मानना था कि उनकी असली आवाज और पर्सनैलिटी को दबा दिया गया था.

कैंसर से जंग जीत चुकीं लीजा रे



गौरतलब है कि साल 2009 में एक्ट्रेस लीजा रे को कैंसर के बारे में पता चला था. उन्हें मल्टीपल मायलोमा नाम का ब्लड कैंसर हो गया था. इसके बाद उन्होंने साल 2010 में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को मात दी थी. अब भले ही लीजा रे फिल्मों में नजर नहीं आती हैं लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. 54 साल की अभिनेत्री इंस्टाग्राम पर खुद से जुड़ी कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती रहती हैं.