राज कपूर संग काम करने के लिए रोने लगी थीं नरगिस, इस एक्टर से किया था झूठा वादा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराज कपूर संग काम करने के लिए रोने लगी थीं संजय दत्त की मां नरगिस, इस एक्टर से किया था झूठा वादा

राज कपूर संग काम करने के लिए रोने लगी थीं संजय दत्त की मां नरगिस, इस एक्टर से किया था झूठा वादा

नरगिस ने राज कपूर संग कई फिल्मों में काम किया था. एक फिल्म में राज संग काम करने के लिए वो मेकअप रूम में रोने लगी थीं. उस वक्त एक्ट्रेस की मदद राज कपूर के भाई और एक्टर शम्मी कपूर ने की थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Aug 2026 05:37 PM (IST)
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हिंदी सिनेमा में बड़े पर्दे पर और फिर असल जिंदगी में भी जो जोड़ियां चर्चा में रही हैं उनमें संजय दत्त की मां नरगिस और राज कपूर का नाम भी लिया जाता है. शादीशुदा होने के बावजूद राज साहब नरगिस के प्यार में पड़ गए थे. वहीं नरगिस भी उन पर फिदा थीं. एक बार तो एक्ट्रेस राज कपूर संग काम करने के लिए रोने लगी थीं. तब शम्मी कपूर ने उनकी मदद की थी और एक्ट्रेस ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें किस देंगी. हालांकि बाद में एक्ट्रेस वादे से मुकर गई थीं.

जब राज कपूर संग काम करने के लिए रो पड़ीं नरगिस

बात नरगिस और राज कपूर की फिल्म 'बरसात' (1949) के वक्त की है. सेट पर राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर भी आते थे और जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे. एक दिन उन्होंने देखा कि नरगिस मेकअप रूम में बैठी-बैठी रो रही हैं. जब शमी ने इसका कारण जानना चाहा तो नरगिस ने बताया कि वो राज कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म 'आवारा' में भी काम करना चाहती हैं. लेकिन, उनके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं है. 

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राज कपूर संग काम करने के लिए रोने लगी थीं संजय दत्त की मां नरगिस, इस एक्टर से किया था झूठा वादा

नरगिस ने कहा था- 'आवारा' मुझे मिली तो तुम्हें किस करूंगी

नरगिस ने शम्मी कपूर से कहा था कि वो भगवान से प्रार्थना करें कि आवारा में मुझे काम करने का मौक़ा मिले. ये कहते हुए नरगिस ने शम्मी से ये वादा भी किया था कि अगर फिल्म में उनकी एंट्री हो जाती है तो वो उन्हें किस देंगी. बाद में एक्ट्रेस के हाथ आवारा लग गई. लेकिन, शम्मी से उन्होंने किया वादा नहीं निभाया. उन्होंने एक्टर से कहा था कि मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी. 

किस के बदले दिलाया ग्रामोफोन प्लेयर

बचपन में शम्मी कपूर ग्रामोफोन के दीवाने थे. जब उन्हें नरगिस ने किस नहीं किया तो उन्होंने उनसे ग्रामोफोन दिलाने की जिद की थी. इसके बाद नरगिस ने शम्मी को दुकान से ग्रामोफोन खरीदकर दिया था. 

राज कपूर संग काम करने के लिए रोने लगी थीं संजय दत्त की मां नरगिस, इस एक्टर से किया था झूठा वादा

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कई फिल्मों में बनी नरगिस-राजा कपूर की जोड़ी

नरगिस और राज ने सबसे पहले फिल्म 'आग' (1948) में काम किया था. इसके बाद दोनों साथ में साल 1949 में दो फिल्मों 'बरसात' और 'अंदाज' में दिखाई दिए. उनकी अन्य फिल्मों में 'आवारा',' आह', 'श्री 420' और 'चोरी-चोरी' शामिल है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Nargis Raj Kapoor Sanjay Dutt
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