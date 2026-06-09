हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सर 30 हजार दे दो...' दिग्गज एक्टर ने पैसे देकर खरीदा था ये बड़ा अवॉर्ड, फिर जिंदगी भर रहा मलाल

'सर 30 हजार दे दो...' दिग्गज एक्टर ने पैसे देकर खरीदा था ये बड़ा अवॉर्ड, फिर जिंदगी भर रहा मलाल

Guess Who: बॉलीवुड के इस एक्टर ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था और वो दिग्गजों की लिस्ट में शुमार हुए. हालांकि करियर की शुरुआत में उन्होंने एक ऐसी गलती की थी जिसका उन्हें उम्र भर पछतावा रहा.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 09 Jun 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

Guess Who: बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जब कोई स्टार कम उम्र में मिली सफलता को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है और इसी बीच कुछ ऐसा कर जाता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है. हाल ही में 'फूल और कांटे' फिल्म की एक्ट्रेस मधू ने बताया था कि वो अपनी बॉलीवुड की इस पहली ही हिट फिल्म के बाद घमंडी हो गई थीं. वहीं कपूर परिवार के एक दिग्गज एक्टर ने तो ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बाद पैसे देकर अवॉर्ड खरीद लिया था. जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहा.

इस एक्टर ने 30 हजार में खरीदा था अवॉर्ड

यहां जिस एक्टर की बात हो रही है उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी थीं. ये एक्टर अब इस दुनिया में नहीं है. उनका नाम है ऋषि कपूर. राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने साल 1973 में सिर्फ 21 साल की उम्र में बॉलीवुड में 'बॉबी' से ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया था. उनकी पहली फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी. साल 1974 में 22 साल की उम्र में उन्होंने इसके लिए फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड तक खरीद लिया था. इसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी 'खुल्लम खुल्ला: ऋषि कपूर अनसेंसर्ड' में किया था.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rishikapoor (@rishi_kapoor_rk) द्वारा साझा की गई पोस्ट

ये भी पढ़ें: खेल खेल में' के 51 साल पूरे होने पर नीतू कपूर ने याद किया पुराना दौर, शेयर की ऋषि कपूर संग रोमांटिक तस्वीर

ऋषि ने बताया था कि मैं उस वक्त सिर्फ 22 साल का था और मुझे समझ नहीं थी कि पैसे कहां खर्च करने है और कहां नहीं. ऋषि ने बताया था कि मुझे ये कहने में भी शर्म आती है कि बॉबी के लिए मैंने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड खरीदा था. दिवंगत एक्टर के मुताबिक उनसे तारकनाथ गांधी नाम के एक पीआरओ ने कहा था, 'सर 30 हजार दे दो, तो मैं आपको अवॉर्ड दिलवा दूंगा. मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें पैसे दे दिए. मेरे सेक्रेटरी घनश्याम ने भी कहा था, सर, पैसे दे देते हैं. मिल जाएगा अवॉर्ड.'

ये भी पढ़ें: ऋषि कपूर संग रोमांटिक गाना करने से पहले नर्वस थीं पद्मिनी कोल्हापुरे, सुनाया दिलचस्प किस्सा

ऋषि कपूर की बेहतरीन फिल्में

ऋषि कपूर ने अपने 45 साल से ज्यादा के करियर में कर्ज, सागर, प्रेम रोग, चांदनी, बोल राधा बोल, अमर अकबर एंथनी, कुली, दो दूनी चार, अग्निपथ, सरगम, नगीना और दीवाना सहित कई बेहतरीन फिल्में दी थीं. अभिनेता का अप्रैल 2020 में 67 साल की उम्र में निधन हो गया था.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Rishi Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'सर 30 हजार दे दो...' दिग्गज एक्टर ने पैसे देकर खरीदा था ये बड़ा अवॉर्ड, फिर जिंदगी भर रहा मलाल
दिग्गज एक्टर ने पैसे देकर खरीदा था ये बड़ा अवॉर्ड, फिर जिंदगी भर रहा मलाल
बॉलीवुड
'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक
'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक
बॉलीवुड
800 करोड़ की हवेली और अरबों की दौलत...कितने रईस हैं सैफ अली खान, जानें कहां-कहां है प्रॉपर्टी?
800 करोड़ की हवेली, अरबों की दौलत...कितने रईस हैं सैफ, जानें कहां-कहां है प्रॉपर्टी?
बॉलीवुड
फिल्म 'बंटवारा 1947' में बनीं सनी देओल की बेटी, 15 साल की उम्र में करेंगी बड़ा धमाका, जानें कौन हैं खुशी हजारे?
फिल्म 'बंटवारा 1947' में बनीं सनी देओल की बेटी, कौन हैं 15 साल की खुशी हजारे?
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Tum Dena Sath Mera: Lalit के डर से फंसी Aprajita, हादसे के बीच Rakshit ने थामा हाथ!
बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
फ़ुटबॉल
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है? रकम उड़ा देगी होश
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है? रकम उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
फिल्म 'बंटवारा 1947' में बनीं सनी देओल की बेटी, 15 साल की उम्र में करेंगी बड़ा धमाका, जानें कौन हैं खुशी हजारे?
फिल्म 'बंटवारा 1947' में बनीं सनी देओल की बेटी, कौन हैं 15 साल की खुशी हजारे?
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
इंडिया
Explained: भारत में लोग एक ही बच्चा पैदा करेंगे! महिलाओं की नौकरी-शिक्षा और देर से शादी कैसे बनेगी वजह?
भारत में लोग एक ही बच्चा पैदा करेंगे! महिलाओं की नौकरी-शिक्षा और देर से शादी कैसे बनेगी वजह?
ट्रेंडिंग
Video: 'मजनू भाई सही थे' वेलकम फिल्म के पेंटिंग हुई सच- वायरल वीडियो देख उछल पड़े लोग
'मजनू भाई सही थे' वेलकम फिल्म के पेंटिंग हुई सच- वायरल वीडियो देख उछल पड़े लोग
Home Tips
Home Remedies For Ants: सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget