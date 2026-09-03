भुवन बाम को जब पुलिस ने समझा पॉकेटमार, कॉलर पकड़कर ले गई थी

यूट्यूबर भुवन बाम पॉपुलर स्टार हैं. उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर जर्नी शुरू की थी. भुवन खुद ही कई सारे कैरेक्टर प्ले करते हैं. उनके सारे कैरेक्टर्स को फैंस काफी पसंद करते हैं. हाल ही में भुवन ने एक किस्सा शेयर किया, जब पुलिस ने उन्हें पॉकेटमार समझ लिया था और कॉलर पकड़ कर ले गए थे.

पेरेंट्स को मनाने में लगा समय

StoryBoard18 Global GenZ Summit में बातचीत में भुवन बाम ने अपनी जर्नी के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ा कि मुझे नहीं भरने हैं बैंक के फॉर्म्स. मुझे नहीं करनी है जॉब. मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता था और मैंने अपने पेरेंट्स से 2 साल का समय मांगा था.'

भुवन ने बताया कि उन्हें याद है कि जब उनके 600k फॉलोअर्स थे और लोग BB Ki Vines की वजह से उन्हें पहचानने लगे थे. भुवन ने एक किस्सा शेयर किया जब वो अपनी मां को दिल्ली के सरोजिनी नगर ले गए. इस दौरान उन्हें अपनी मां के साथ समय बिताने का मौका मिला.

जब भुवन को भीड़ ने घेरा

भुवन ने बताया कि जैसे ही वो कार से निकले तो लोग उन्हें पहचानने लगे और फिर भीड़ ने उन्हें घेर लिया. उनकी मां कंफ्यूज हो गई थी. उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के पास इतनी भीड़ क्यों लगी है. इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि भुवन पुलिस ने पॉकेटमार समझ लिया.

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पुलिस ने समझा पॉकेटमार

भुवन ने बताया कि उस वक्त उनके बाल लंबे थे और वो बंदाना पहनते थे. शायद इस वजह से कंफ्यूजन हुई हो. भुवन ने कहा, 'वहां पुलिस वाले आए और मुझे कॉलर से पकड़कर ले गए. वो बोले कि तूने जेब मारी किसी की? तो मैंने कहा नहीं मैंने जेब नहीं मारी. फिर मैंने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि मैं यूट्यूबर हूं. फिर पुलिस को समझ आया कि उन्होंने मुझे गलत समझ लिया है तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया. जाते वक्त मैंने देखा कि मेरी मां के चेहरे पर मुस्कान थी.'

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भुवन बाम का अपकमिंग प्रोजेक्ट

भुवन को 'द रेवोल्यूशनरीज' में देखा जाएगा. ये सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इसमें भारत की आजादी की लड़ाई का बैकड्रॉप है. इसे निखिल आडवाणी ने बनाया है. एम्मी एंटरटेनमेंट के बैनर तले मोनिषा आडवाणी और मधु भोजवानी ने प्रोड्यूस किया है. शो में रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा, जेसन शाह, पाओली डैम और टोटा रॉय चौधरी जैसे स्टार्स हैं. ये सीरीज 11 सितंबर को रिलीज होगी. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

भुवन 32 साल के हैं. वो गुजरात से हैं और उनका जन्म मराठी हिंदू फैमिली में हुआ है. उनका परिवार दिल्ली में रहता है. भुवन का BB Ki Vines नाम से यूट्यूब पर चैनल है. ये चैनल काफी ज्यादा पॉपुलर है. इसी से उन्हें नेम-फेम मिला.

भुवन बाम की डिजिटल सीरीज

2016में भुवन ने म्यूजिक वीडियो किया था. इसका नाम था 'तेरी मेरी कहानी'. इसे उन्होंने ही गाया था. इसके अलावा उन्होंने 'संग हूं तेरे', 'सफर रहगुजर', 'बस मैं', 'अजनबी' और 'हीर रांझा' जैसे म्यूजिक वीडियो किए.2018 में उन्होंने डिजिटल सीरीज शुरू की. इसका नमा था 'टीटू टॉक्स'. यूट्यूब पर ये सीरीज आई और इसमें उनका नाम था टीटू मामा. इसमें वो फनी तरीके से अपने गेस्ट का इंटरव्यू करते थे. पहले एपिसोड में शाहरुख खान नजर आए थे. दूसरे एपिसोड में अमेरिक एडल्ट स्टार्स जॉनी सिन्स दिखे. उन्होंने करण जौहर के साथ भी एक एपिसोड शूट किया. इसके अलावा उन्होंने 'आरआरआर' की टीम के साथ भी इंटरव्यू किया. इसमें जूनियर एनटीआर, राम चरण और एसएस राजामौली नजर आए.

2023 में उन्होंने ओटीटी डेब्यू किया. वो ताजा खबर में दिखे. इसके अलावा उन्होंने अमेजन मिनी टीवी का शो रफ्ता रफ्ता किया. इसमें सृष्टि रिंदानी दिखीं. इसके अलावा उनकी वेब सीरीज 'ढिंढोरा' भी आई. इसे काफी पसंद किया गया. इसके पहले सीजन में 8 एपिसोड थे. इसका दूसरा सीजन भी आएगा. जून में भुवन ने इसका अपडेट शेयर किया और बताया कि दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.



