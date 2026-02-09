डायरेक्टर ने नीना गुप्ता को दी थी मां-बहन की गालियां

नीना गुप्ता ने अपने शुरुआती दिनों का हैरान कर देने वाला किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक का मूड किसी बात को लेकर खराब था और उन्होंने अपना पूरा गुस्सा नीना पर निकाल दिया. नीना ने बताया, 'निर्देशक ने मुझे सबके सामने मां-बहन की गालियां दीं. मेरी कोई गलती नहीं थी, बस उसका दिमाग किसी और बात पर खराब था.'

उस वक्त सेट पर काफी लोग मौजूद थे. नीना बुरी तरह रोने लगीं, लेकिन काम और पैसो की जरूरतों के कारण वो पलटकर जवाब नहीं दे पाईं. उन्होंने कहा, 'मैं उस वक्त मजबूर थी, मुझे पैसों की जरूरत थी. अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता, तो मैं वो काम कभी नहीं करती.'

