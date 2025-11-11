जब पार्टी में धर्मेंद्र ने सबके सामने संजय खान को जड़ दिया था थप्पड़, जानिए क्या थी वजह

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस समय ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. मंगलवार की सुबह उनके निधन की अफवाहें आईं थीं जिसे उनके परिवार से साफ कर दिया है. हेमा मालिनी और ईशा देओल दोनों ने ही फैंस से धर्मेंद्र के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है. धर्मेंद्र फिल्मों के साथ असल जिदंगी में भी सभी के प्यारे रहे हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपने को-स्टार के साथ किस्से शेयर करते रहते हैं. धर्मेंद्र अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उन्हें बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है. एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था जब उन्होंने संजय खान को पार्टी में थप्पड़ जड़ दिया था.

धर्मेंद्र जब यंग थे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था. अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी करता था तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था. उनका गुस्सा उनके चेहरे पर साफ नजर आता था. धर्मेंद्र ने संजय खान के साथ फिल्म हकीकत में काम किया है. धर्मेंद्र एक बार पार्टी में थे.

क्यों जड़ा था थप्पड़

जब धर्मेंद्र और संजय ने साथ में काम किया था तो संजय नए थे वहीं हीमैन पार्टी होस्ट करने के लिए जाने जाते थे. धर्मेंद्र ने कास्ट और क्रू के लिए एक छोटी सी पार्टी होस्ट की थी ताकि सभी लोग एक-दूसरे से मिल-जुल सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय से उस समय ज्यादा पी ली थी और इंडस्ट्री के बाकी एक्टर्स के लिए उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया था. धर्मेंद्र ये सहते रहे और वो प्यार से संजय को समझा रहे थे कि ये सब ना बोलें. मगर संजय नहीं माने. चीजें तब ज्यादा बढ़ गईं जब संजय ने दिग्गज एक्टर ओम प्रकाश के बारे में गलत बोला. जब उन्होंने ओम प्रकाश के बारे में उल्टा बोला तो धर्मेंद्र खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने संजय को थप्पड़ जड़ दिया.

बाद में धर्मेंद्र को बुरा फील हुआ तो वो संजय के भाई फिरोज खान के घर उनसे माफी मांगने के लिए गए लेकिन फिरोज को लगा कि धर्मेंद्र सही थे. उन्होंने कहा- 'उसे इस हरकत के लिए सजा मिलनी चाहिए थी. तुमने सही किया और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ये ही करता.'

