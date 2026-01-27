'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज डेट अनाउंस, इस दिन रिलीज होगी मल्टीस्टारर फिल्म
'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. इस फिल्म में कई बड़े-बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं. फिल्म में अक्षय कुमार अहम रोल में होंगे.
कॉमेडी ड्रामा 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं. फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं. ये कॉमेडी फिल्म गर्मियों में रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
वेलकम और वेलकम बैक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
वेलकम टू द जंगल को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. इस फिल्म का इंट्रोडक्शन वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था. इस वीडियो में सभी स्टार्स मस्ती करते नजर आए थे. इस वीडियो के बाद फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
वेलकम टू द जंगल, वेलकम फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है. सबसे पहली फिल्म 2007 में आई थी. फिल्म को बहुत पसंद किया था. दूसरी फिल्म वेलकम बैक 2015 में आई थी. दोनों फिल्मों को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था. दोनों फिल्मों ने फैंस को एंटरटेनमेंट का डबल डोज दिया था. वेलकम ने 119 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. वहीं वेलकम बैक ने 168.70 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.
क्रिसमस पर शेयर किया था मैसेज
इससे पहले अक्षय कुमार ने क्रिसमस मैसेज पोस्ट किया था. उन्होंने फिल्म के बड़े स्केल और कास्ट के बारे में बात की थी. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, 'वेलकम टू द जंगल की बड़ी कास्ट की तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस.'
फिल्म में नजर आएंगे ये स्टार्स
बता दें कि फिल्म में 30 स्टार्स नजर आने वाले हैं. फिल्म में जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सर, अर्जुन फिरोज खान, दिवंगत पंकज धीर. सुदेश बेरी, हेमंत पांडे, ज़ाकिर हुसैन, और सयाजी शिंदे जैसे स्टार्स दिखेंगे.
