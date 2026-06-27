पहले दिन बजट का कितने परसेंट वसूल पाई 'वेलकम टू द जंगल', इन 7 स्टार्स की निकाल ली फीस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपहले दिन बजट का कितने परसेंट वसूल पाई अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल', इन 7 स्टार्स की निकाल ली फीस

पहले दिन बजट का कितने परसेंट वसूल पाई अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल', इन 7 स्टार्स की निकाल ली फीस

Welcome To The Jungle: 'वेलकम टू द जंगल' ने अपने पहले दिन की कमाई से ही 7 स्टार्स की फीस वसूल ली है. आइए जानते हैं कि ओपनिंग डे पर फिल्म अपने बजट का कितने परसेंट वसूलने में कामयाब रही?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Jun 2026 12:47 PM (IST)
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Welcome To The Jungle Day 1 Box Office Collection: अक्षय कुमार की कई सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. भारी भरकम बजट में बनी ये फिल्म 26 जून को रिलीज हुई है और पहले दिन अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब रही. पहले दिन की कमाई के जरिए फिल्म ने 7 स्टार्स की फीस निकाल ली है. चलिए जानते हैं कि ओपनिंग डे पर आखिर ये फिल्म अपने बजट का कितने परसेंट वसूलने में कामयाब रही है?

'वेलकम टू द जंगल' में हैं 30 से ज्यादा स्टार्स

अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस कॉमेडी फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स हैं. प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, परेश रावल, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ और जॉनी लीवर शामिल हैं. 

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पहले दिन बजट का कितने परसेंट वसूला?

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेलकम टू द जंगल का बजट करीब 250 करोड़ रुपये तक है. भारी भरकम बजट में बनी फिल्म ने पहले दिन अपने बजट का करीब 7.6 फीसदी वसूल लिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की पहले दिन भारत में नेट कमाई 15.25 करोड़ रुपये रही. जबकि इसने पेड प्रीव्यू से 3.75 करोड़ रुपये बटोर लिए थे. यानी फिल्म ने टोटल पहले दिन 19 करोड़ रुपये का कलक्शन किया है.

इन 7 स्टार्स की निकाल ली फीस

पहले दिन 19 करोड़ रुपये कमाने के साथ वेलकम टू दमन जंगल ने 7 स्टार्स की फीस निकाल ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील शेट्टी को इस फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. वहीं दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडीज को 2.5-2.5 करोड़ रुपये मिले थे. जबकि 2-2 करोड़ रुपये फीस परेश रावल, अरशद वारसी, लारा दत्ता और रवीना टंडन को मिली थी. फिल्म पहले दिन इन सभी 7 स्टार्स की फीस को वसूल चुकी है.

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'कॉकटेल 2' से मिली टक्कर

इन दिनों सिनेमाघरों में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदना की फिल्म 'कॉकटेल 2' भी है. ये फिल्म 19 जून को रिलीज हुई थी. अक्षय की फिल्म के सामने अपने आठवे दिन भी इसने मजबूत पकड़ बनाए रखी और 4 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया. इसका टोटल आठ दिनों में कलेक्शन 76 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Welcome To The Jungle
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