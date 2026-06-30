Welcome To The Jungle BO Day 4: 'वेलकम टू द जंगल' ने मंडे टेस्ट भी किया पास, चौथे दिन 'भूत बंगला' से 'कॉकटेल 2' को चटाई धूल, बनाया ये सॉलिड रिकॉर्ड
Welcome To The Jungle BO Collection Day 4: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग वीकेंड पर दमदार कमाई की. वहीं इस फिल्म ने कमाई में गिरावट के बावजूद मंडे टेस्ट भी पास कर लिया है.
अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. दमदार शुरुआत के बाद इसने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिल वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत ओपनिंग वीकेंड़ पर जमकर नोट कूटे. अब इस फिल्म ने मंडे टेस्ट भी क्लियर कर लिया है. जानते हैं 'वेलकम टू द जंगल' ने तीसरे दिन यानी मंडे को कितना कलेक्शन किया है.
'वेलकम टू द जंगल' ने चौथे दिन कितना किया कलेक्शन
अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म होने की वजह से इसे खूब दर्शक मिल रहे हैं. इसी के साथ ये हर दिन करोड़ों छाप रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यू में ही 3.75 करोड़ कमा लिए थे. इसके बाद पहले दिन इस फिल्म ने 15.25 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे दिन इसने 20 करोड़ और तीसरे दिन 24.75 करोड कमाए. इसी के साथ फ़िल्म ने भारत में तीन दिनों में (गुरुवार को हुए पेड प्रीव्यू सहित) 63.75 करोड़ रुपये (नेट) कमाए.
- वहीं रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को इसने 8.50 करोड़ कमाए हैं.
- इसी के साथ 'वेलकम टू द जंगल' की चार दिनों की कुल कमाई अब 72.25 करोड़ रुपये हो गई है.
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बनी फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साल की तीसरी फिल्म
अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म की कमाई में मंडे को बेशक 50 फीसदी से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है लेकिन इसने आसानी से भूत बंगला (8.1 करोड़) 'ओ'रोमियो' (5.10 करोड़) और 'कॉकटेल 2' (6.90 करोड़) के फर्स्ट मंडे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ इसने बॉलीवुड की साल 2026 की तीसरी सबसे बड़ी 'फर्स्ट मंडे' कमाई का रिकॉर्ड बना लिया है.
ये हैं 2026 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा 'फर्स्ट मंडे' कमाई वाली फिल्में
- धुरंधर 2: 66.1 करोड़
- बॉर्डर 2: 63.59 करोड़
- वेलकम टू द जंगल- 8.50 करोड़
- भूत बंगला: 8.1 करोड़
- कॉकटेल 2: 6.90 करोड़
- ओ'रोमियो: 5.10 करोड़
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