Welcome To The Jungle Box office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. अक्षय कुमार की कॉमेडी ने लोगों का दिल जीत लिया है. इसी के साथ ही उनकी इस फिल्म का एक दिन पहले ही पेड प्रीव्यूज भी रखा गया था, जिसमें इसने शानदार प्रदर्शन किया और फिल्म ने रिकॉर्ड भी बना दिया. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यूज में कितना कमाया?

'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यूज में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि फिल्म के लिमिटेड शोज रखे गए थे. फिर भी 'वेलकम' के तीसरे पार्ट ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था. ऐसे में कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म ने पेड प्रीव्यूज में इंडिया नेट कलेक्शन 3.8 करोड़ का किया था. जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 4.48 करोड़ रहा.

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बनी 6वीं हाईएस्ट पेड प्रीव्यूज वाली फिल्म

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' अब 6वीं हाईएस्ट पेड प्रीव्यूज वाली फिल्म भी बन चुकी है. हालांकि, ये 'भूत बंगला' (4 करोड़) का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, जो कि इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है. देखिए लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 43 करोड़

2. स्त्री 2- 9.4 करोड़

3. चेन्नई एक्सप्रेस - 6.75 करोड़

4. पद्मावत- 5 करोड़

5. भूत बंगला- 4 करोड़

6. वेलकम टू द जंगल- 3.8 करोड़

ओपनिंग डे पर कितनी कमाई करेगी 'वेलकम टू द जंगल'?

बहरहाल, अगर अब बात की जाए कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन की तो फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि 'वेलकम टू द जंगल' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

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कैसी है फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'?

इसके अलावा अगर बात की जाए कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में तो इसे सोशल मीडिया यूजर्स मास्टरपीस बता रहे हैं. साथ ही वीकेंड पर एक परफेक्ट फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. वहीं, एबीपी की ओर से भी फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी गई है. इसमें अक्षय कुमार की एक्टिंग से लेकर दिशा पाटनी, रवीना टंडन और जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य कलाकारों के काम की तारीफ भी की गई है. यहां पढ़ें पूरा रिव्यू.