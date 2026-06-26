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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 6वीं हाईएस्ट पेड प्रीव्यूज वाली फिल्म

Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 6वीं हाईएस्ट पेड प्रीव्यूज वाली फिल्म

Welcome To The Jungle Box office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म ने पेड प्रीव्यूज के मामले में ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Jun 2026 04:24 PM (IST)
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Welcome To The Jungle Box office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. अक्षय कुमार की कॉमेडी ने लोगों का दिल जीत लिया है. इसी के साथ ही उनकी इस फिल्म का एक दिन पहले ही पेड प्रीव्यूज भी रखा गया था, जिसमें इसने शानदार प्रदर्शन किया और फिल्म ने रिकॉर्ड भी बना दिया. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यूज में कितना कमाया?

'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यूज में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि फिल्म के लिमिटेड शोज रखे गए थे. फिर भी 'वेलकम' के तीसरे पार्ट ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था. ऐसे में कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म ने पेड प्रीव्यूज में इंडिया नेट कलेक्शन 3.8 करोड़ का किया था. जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 4.48 करोड़ रहा.

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बनी 6वीं हाईएस्ट पेड प्रीव्यूज वाली फिल्म

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' अब 6वीं हाईएस्ट पेड प्रीव्यूज वाली फिल्म भी बन चुकी है. हालांकि, ये 'भूत बंगला' (4 करोड़) का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, जो कि इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है. देखिए लिस्ट...
1. धुरंधर 2- 43 करोड़
2. स्त्री 2- 9.4 करोड़
3. चेन्नई एक्सप्रेस - 6.75 करोड़
4. पद्मावत- 5 करोड़
5. भूत बंगला- 4 करोड़
6. वेलकम टू द जंगल- 3.8 करोड़

ओपनिंग डे पर कितनी कमाई करेगी 'वेलकम टू द जंगल'?

बहरहाल, अगर अब बात की जाए कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन की तो फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि 'वेलकम टू द जंगल' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. 

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कैसी है फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'?

इसके अलावा अगर बात की जाए कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में तो इसे सोशल मीडिया यूजर्स मास्टरपीस बता रहे हैं. साथ ही वीकेंड पर एक परफेक्ट फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. वहीं, एबीपी की ओर से भी फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी गई है. इसमें अक्षय कुमार की एक्टिंग से लेकर दिशा पाटनी, रवीना टंडन और जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य कलाकारों के काम की तारीफ भी की गई है. यहां पढ़ें पूरा रिव्यू.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Jun 2026 04:19 PM (IST)
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BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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