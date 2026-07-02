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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Day 7 Live Updates: 7वे दिन भी बरकरार है ‘वेलकम टू द जंगल' की रफ्तार, 3 बजे तक 88 करोड़ के हुई पार

Welcome To The Jungle BO Day 7 Live Updates: 7वे दिन भी बरकरार है ‘वेलकम टू द जंगल' की रफ्तार, 3 बजे तक 88 करोड़ के हुई पार

Welcome To The Jungle BO Collection Day 7 Live Updates: अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ 7वें दिन कितनी कमाई कर रही है? फिल्म की कितनी ऑक्यूपेंसी है? ये जानने के लिए यहां बने रहिए.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 03:24 PM (IST)
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अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. हालांकि छठे दिन इसकी कमाई में काफी मंदी देखी गई. लेकिन इसका टारगेट अब 100 करोड़ी बनना है. इसी के साथ गुरुवार को इसे सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता भी पूरा हो रहा है. चलिए यहां जान लेते हैं ‘वेलकम टू द जंगल’ 7वें दिन कितना कलकेशन कर रही है और ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

वेलकम टू द जंगल’ ने 6 दिनों मे कितनी की कमाई

  • ‘वेलकम टू द जंगल’ ने पेड प्रीव्यू में 3.75 करोड़ कमाए थे.
  • इसके पहले दिन का कलेक्शन 15.25 करोड़ रुपये रहा था.
  • दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ कमाए.
  • तीसरे दिन का कलेक्शन 24.75 करोड़ रुपये रहा.
  • वहीं चौथे दिन इसने 8.50 करोड़ और पांचवें दिन 9.25 करोड़ कमाए.
  • छठे दिन फिल्म ने 6.15 करोड़ कमाए.
  • इसकी 6 दिनों की कुल कमाई 87.15 करोड़ रुपये रही.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 6: 'वेलकम टू द जंगल' ने बुधवार भी मचाया धमाल, 5वें दिन भी खूब छापे नोट, अब शाहिद कपूर की फिल्म का करेगी शिकार

वेलकम टू द जंगल’ का सातवें दिन का कलेक्शन (Welcome 3 BO Day 7 Live)
‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज के सातवें दिन धीमी शुरुआत की.

  • इसने दोपहर 2 बजे तक 0.93 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% है
  • ‘वेलकम टू द जंगल’ के 7 दिनों की कमाई फिलहाल 88.58 करोड़ रुपये हुई है.
वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 7 0.93 करोड (दोपहर 3 बजे तक) 9.0%
कुल कलेक्शन  88.58 करोड़ रुपये  

‘वेलकम टू द जंगल’ ने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड कितना कमाया?
विदेशों में, फ़िल्म ने छठे दिन 2.00 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल ओवरसीज में कमाई अब तक 24.95 करोड़ हो गई है. इसी के साथ इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन फिलहाल 129.37 करोड़ तक पहुंच गया है.

‘वेलकम टू द जंगल’ के बारे में
‘वेलकम टू द जंगल’ को अहमद खान ने निर्देशित किया है. ये फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट है. वहीं फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें 30 कलाकारों ने काम किया है. इनमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, रवीना टंडन, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, अरशद वारसी सहित कई कलाकार शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें:-5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी के बंधन में बंधेंगे आमिर खान, जानें- वेन्यू से लेकर गेस्ट तक की सारी डिटेल्स

Published at : 02 Jul 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Suniel Shetty BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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