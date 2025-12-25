हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार का दिखेगा डबल रोल, क्रिसमस पर दिखाई पूरी कास्ट की झलक

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार का दिखेगा डबल रोल, क्रिसमस पर दिखाई पूरी कास्ट की झलक

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग पूरी हो गई है और ये फिल्म अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 25 Dec 2025 11:36 AM (IST)
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार हर साल 4-5 फिल्में लेकर आते हैं. वो पहले ही अपनी फिल्मों की अनाउंसमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से फैंस को उनका इंतजार रहता है. अक्षय फिल्म वेलकम टू द जंगल पर लंबे समय से काम कर रहे थे. अब आखिरकार फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है. क्रिसमस के मौके पर अक्षय ने वेलकम टू द जंगल की टीम के साथ फैंस को एक झलक दिखाई है. इस फिल्म की कास्ट बहुत लंबी-चौड़ी है.

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पूरी कास्ट के साथ एक चीज देखने लायक है. अक्षय डबल रोल में नजर आ रहे हैं. एक में उनके पूरे व्हाइट बाल नजर आ रहे हैं. काफी बूढ़े लगे हैं वहीं दूसरे में यंग नजर आ रहे हैं. पूरी कास्ट आर्मी की ड्रेस में नजर आ रही है.

फिल्म की शूटिंग हुई पूरी

वीडियो में वेलकम के थीम सॉन्ग के साथ जिंगल बेल्स बजती सुनाई दे रही हैं और सारी कास्ट चलती हुई नजर आ रही है. अक्षय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- वेलकम टू द जंगल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. सिनेमाघरों में 2026 में. मैं कभी भी इतनी बड़ी टीम का हिस्सा नहीं रहा, हममें से कोई भी नहीं रहा. हम आपको अपना तोहफा देने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. काम पूरा हो गया, दोस्तों! बहुत बढ़िया, टीम. इसे सच करने में शामिल सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है. हमारी बड़ी फैमिली की तरफ से आपके घर पर आपकी फैमिली को, हम 2026 के लिए आपको सिर्फ शुभकामनाएं देते हैं.

 
 
 
 
 
ये है स्टारकास्ट

वेलकम टू द जंगल की स्टारकास्ट बहुत बड़ी है. फिल्म में 18-20 स्टार्स नजर आने वाले हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, लारा दत्ता, तुषार कपूर, पुनीत इस्सर के साथ और भी कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं.

Published at : 25 Dec 2025 11:36 AM (IST)
