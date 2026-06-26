'वेलकम टू द जंगल' में हुई रवीना टंडन-अक्षय कुमार की 'शादी'! थिएटर में बजी तालियां

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' थिएटर में लग चुकी है. फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स हैं. फिल्म को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में सालों बाद रवीना टंडन और अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं. रवीना और अक्षय को एक साथ पर्दे पर देखा फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

रवीना-अक्षय के फैंस के लिए सरप्राइज

फिल्म में रवीना और अक्षय कुमार के फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है. फिल्म के एक सीन में आर्मी सीन की शूटिंग हो रही होती है. उसी वक्त रवीना और अक्षय एक-दूसरे के आमने-सामने आते हैं. तो ये लोग आर्मीवाले बनते हैं. रवीना जिस गांव से हैं उसका नाम है आजादगंज. वहां आतंकवादियों का आतंक रहता है तो गांववालों को लगता है कि ये असली आर्मी है और हमें आजाद करवाने आए हैं.

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गांववाले उनका आर्मी ऑफिसर की तरह वेलकम करते हैं. तो रवीना अपने खून से अक्षय के माथे पर टीका लगाती हैं. उस वक्त अक्षय को समझ नहीं आता कि क्या करें तो वो भी चाकू से खुद रवीना का हाथ काटता है और उनके माथे पर टीका लगाता है. इस सीन को देखकर फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं और थिएटर में भी तालियां बजती हैं.

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फिल्म के इसी सीन में रवीना अक्षय से कहती हैं कि 20 साल तक तुम कहां थे. बता दें कि ये सीन ट्रेलर में भी देखने को मिलता है. फिल्म में ये सीन अच्छे से शूट भी किया गया है. बता दें कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन की लव लाइफ और ब्रेकअप काफी खबरों में रही था. दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया था. लेकिन उनका रिलेशन ज्यादा नहीं चला और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे. बाद में अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी की. वहीं रवीना ने अनिल थडानी से शादी कर ली थी

वहीं वेलकम टू द जंगल की बात करें तो इसे अहमद खान ने बनाया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. वहीं रवीना टंडन के अलावा सुनील शेट्टी-परेश रावल सहित 30 एक्टर्स हैं.

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