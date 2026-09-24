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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वेलकम' एक्टर मुश्ताक खान का निधन, कैंसर से लड़ रहे थे जिंदगी की जंग

'वेलकम' एक्टर मुश्ताक खान का निधन, कैंसर से लड़ रहे थे जिंदगी की जंग

'वेलकम' फेम एक्टर मुश्ताक खान को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है. वो 56 साल के थे. उनकी मौत की पुष्टि बिजनेस पार्टनर शिवम ने की है. वो पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 24 Sep 2026 09:05 PM (IST)
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Mushtaq khan Death: बॉलीवुड जगत से बुरी खबर सामने आ रही है कि 'वेलकम' फेम एक्टर मुश्ताक खान का निधन हो गया है. वो 56 साल के थे और लंबे समय से लीवर कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे. उनकी मौत ना केवल परिवार के लिए बड़ा सदमा है बल्कि सिनेमा जगत के लिए भी किसी बड़ी क्षति से कम नहीं है. उनकी इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है.

मुश्ताक खान की मौत की पुष्टि उनके बिजनेस पार्टनर शिवम ने की है. बताया गया है कि अभिनेता ने 24 सितंबर, 2026 गुरुवार की शाम को अपनी अंतिम सांस ली है. उनकी निधन की खबर के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. 

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15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे मुश्ताक खान

इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि मुश्ताक खान पिछले 15 दिनों से बीमार चल रहे थे. वो नानावती अस्पताल में भर्ती थे और कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे. गौरतलब है कि अभिनेता पिछले 5 सालों से कैंसर से जूझ रहे थे. हाल ही में उनकी ये बीमारी दोबारा से लौट आई थी और इसके बाद लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई. अंत में वो इससे अपनी जिंदगी की जंग हार गए और दुनिया को अलविदा कह दिया.

 
 
 
 
 
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कब होंगे सुपुर्द-ए-खाक?

मुश्ताक खान के अचानक निधन की खबर ने फैंस को हिलाकर रख दिया है. परिवार और उनके चाहने वालों के बीच मातम पसर गया है. मुश्ताक खान को अंतिम विदाई 25 सितंबर, यानी कि शुक्रवार को दी जाएगी. वो शुक्रवार यानी कि कल सुपुर्द-ए-खाक हो जाएंगे. सभी को अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसाने वाले मुश्ताक खान ने आज फैंस की आंखों को नम कर दिया है.

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मुश्ताक खान के बारे में

बहरहाल, अगर मुश्ताक खान के बारे में बात की जाए तो उन्हें उनके यादगार किरदारों के लिए जाना जाता है. सपोर्टिंग और कॉमेडी किरदारों के जरिए मुश्ताक ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई. खासकर 'वेलकम' में एक्टर के रोल को काफी पसंद किया गया था, जो आज भी लोगों के जहन में है. इसके अलावा अभिनेता को फिल्म 'आशिकी', 'मुझसे शादी करोगी' और 'हम हैं राही प्यार के' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी थी.

मुश्ताक खान की आखिरी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' थी, जिसे साल 2025 में रिलीज किया गया था. इसके पहले वो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री 2' में भी नजर आए थे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 24 Sep 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Mushtaq Khan
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