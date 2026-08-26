जब महेश भट्ट से मिलने के लिए तरस गए थे मुश्ताक खान, सलीम खान ने ऐसे की मदद

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर महेश भट्ट और एक्टर मुश्ताक खान की जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. हालांकि, दोनों का प्रोफेशनल रिश्ता इतनी आसानी से शुरू नहीं हुआ था. हाल ही में एक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि 1980 के दशक में महेश भट्ट से कुछ मिनटों की मुलाकात करना भी उनके लिए बेहद मुश्किल था. उस दौर में उनके पास फोन तक नहीं था, जिसकी वजह से किसी मौके का इंतजार करना और भी मुश्किल हो जाता था.

मुश्ताक खान ने याद की महेश भट्ट संग पहली मुलाकात

सविता असीम पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान मुश्ताक खान ने कहा, 'उस समय उनसे दो मिनट के लिए मिलना भी बहुत मुश्किल था. आप सोच भी नहीं सकते. वो बहुत ज्यादा अंग्रेजी में बात करते थे, जबकि मैं गांव से आया हुआ लड़का था. मैं बस यही सोचता रहता था कि आखिर उनसे मुलाकात कैसे हो.'

सलीम खान ने की थी मदद

इसके बाद मुश्ताक की मुलाकात महेश भट्ट से स्क्रीनराइटर सलीम खान के जरिए हुई. सलीम खान ने उन्हें फिल्म 'नाम' में एक रोल के लिए रिकमेंड किया था. मुश्ताक खान ने बताया कि सलीम खान ने उन्हें उस स्टूडियो में महेश भट्ट से मिलने के लिए कहा, जहां फिल्ममेकर शूटिंग कर रहे थे. मुश्ताक ने उस मुलाकात को याद करते हुए कहा, 'मैंने बड़ी मुश्किल से और बहुत हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार महेश भट्ट से मुलाकात की.'

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इसके बाद महेश भट्ट ने मुश्ताक को अपने भाइयों प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और स्क्रीनराइटर रॉबिन भट्ट से मिलने की सलाह दी. दोनों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब भी उनके लिए कोई सही किरदार होगा, वे उन्हें जरूर संपर्क करेंगे. उस समय उनके घर पर फोन तक नहीं था, इसलिए भट्ट बंधु उनसे सीधे संपर्क नहीं कर सकते थे.

1 रुपये देकर करते थे बात

मुश्ताक ने बताया, 'मैं पास के एक किराने वाले को हर मैसेज के 1 रुपये देता था और उससे कहता था कि अगर मेरे लिए कोई फोन आए तो मुझे बता देना. पूरे दिन संघर्ष करने के बाद मैं हर शाम किराने वाले के पास जाता और पूछता कि मेरे लिए कोई फोन आया या नहीं.'

मुश्ताक ने याद करते हुए कहा, 'लेकिन वो मना कर देता था. 15 दिन बाद उसने आखिरकार बताया कि महेश भट्ट का मेरे लिए फोन आया था.' फिर मुश्ताक खान को आखिरकार महेश भट्ट की 1988 में आई एक्शन-क्राइम फिल्म 'कब्जा' में काम मिल गया. मुश्ताक खान ने बताया कि फिल्म 'कब्जा' में उनके एक सीन को महेश भट्ट ने काफी पसंद किया था. इसके बाद उन्होंने मुश्ताक को अपनी टेलीफिल्म 'स्वयं' में एक बड़ा रोल दिया.

मुश्ताक खान ने महेश भट्ट के साथ काम करने का अनुभव शेयर करते हुए बताया कि वो एक्टर की बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते थे कि वो किरदार में पूरी तरह नहीं उतरा है.

महेश भट्ट की इन फिल्मों में किया काम

बता दें, 'कब्जा' और 'स्वयं' के बाद मुश्ताक खान 1980 और 1990 के दशक में महेश भट्ट की कई फिल्मों का हिस्सा बने. दोनों ने 'आशिकी', 'दिल है कि मानता नहीं', 'सड़क', 'जुनून', 'हम हैं राही प्यार के' और 'चाहत' जैसी फिल्मों में साथ काम किया.

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