ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' से 'द पैराडाइज' का निकला दम , जानें- 'हनुमान अंश' का कलेक्शन

Box Office: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' से 'द पैराडाइज' का निकला दम , जानें- 'हनुमान अंश' का कलेक्शन

Wednesday Box Office Collection 7th October: बुधवार को भी बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' का ही डंका बजा, वहीं 'द वन' से 'द पैराडाइज' कमाई के लिए संघर्ष करती दिखीं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इन दिनों क्राइम थ्रिलर ‘दृश्यम 3’ को खूब दर्शक मिल रह हैं. इसी के साथ ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. वहीं ‘द वन’ और ‘द पैराडाइज’ के साथ ही ‘हनुमान अंश’ का खेल अजय देवगन की फिल्म के आने से पूरी तरह बिगड़ गया है. ऐसे में जानते हैं बुधवार, 7 अक्टूबर को इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है?

दृश्यम 3 ने बुधवार को कितनी की कमाई?
‘दृश्यम 3’ का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 19.50 करोड़ की कमाई की थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'नाना चले गए… मन सुन्न हो गया', नाना पाटेकर के निधन से रोया बॉलीवुड, एक्टर्स ने दी श्रद्धांजलि
'नाना चले गए… मन सुन्न हो गया', नाना पाटेकर के निधन से रोया बॉलीवुड, एक्टर्स ने दी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गोवा में निधन, 75 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से थमीं सांसें
नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत
बॉलीवुड
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की 15 दिन पहले शेखर सुमन से हुई थी फोन पर बात, जानें क्या हुई थी बातचीत
निधन से 15 दिन पहले शेखर सुमन से हुई थी नाना पाटेकर की बात, जानें क्या हुई थी बातचीत
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दृश्यम 3’ ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 15.50 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 6 दिनों की कुल नेट कमाई अब 232.50 करोड़ रुपये हो गई है.

 द वन ने दूसरे बुधवार कितना कमाया?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ‘द वन’ की दूसरे मंडे को हालत पतली नजर आई थी और ये 95 लाख ही कमा पाई थी. हालांकि दूसरे मंगलवार इसके कलेक्शन में फिर तेजी देखी गई और इसने 1.20 करोड़ कमाए. लेकिन दूसरे बुधवार इसकी कमाई में फिर मंदी देखी गई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘द वन’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 0.80 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की कुल नेट कमाई अब 65.05 करोड़ रुपये हो गई है.

द पैराडाइज ने दूसरे बुधवार कितना किया कलेक्शन?
नानी की द पैराडाइज की कमाई में दूसरे मंगलवार मंदी देखी गई थी. ये बस 93 लाख रुपये कमा पाई थी. वहीं दूसरे बुधवार इसके कलेक्शन में फिर तेजी देखी जा रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘द पैराडाइज’ ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 0.94 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की कुल नेट कमाई अब 118.07 करोड़ रुपये हो गई है.

 हनुमान अंश ने नौवें बुधवार कितना किया कलेक्शन?
नौंवे हफ्ते में हनुमान अंश की रफ्तार में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. बता दें कि नौंवे मंडे को तो ये 75 लाख रुपये ही कमा पाई थी. हालांकि 9वें मंगलवार इस पर फिर बजरंग बली की कृपा हुई और इसने 1 करोड़ कमाए. लेकिन 9वें बुधवार फिर इसकी कमाई में गिरावट देखी गई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 62वें दिन यानी नौंवे बुधवार को 0.80 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 62 दिनों की कुल नेट कमाई अब 327.28 करोड़ रुपये हो गई है.

 

  

Published at : 08 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Wednesday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'नाना चले गए… मन सुन्न हो गया', नाना पाटेकर के निधन से रोया बॉलीवुड, एक्टर्स ने दी श्रद्धांजलि
'नाना चले गए… मन सुन्न हो गया', नाना पाटेकर के निधन से रोया बॉलीवुड, एक्टर्स ने दी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गोवा में निधन, 75 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से थमीं सांसें
नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत
बॉलीवुड
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की 15 दिन पहले शेखर सुमन से हुई थी फोन पर बात, जानें क्या हुई थी बातचीत
निधन से 15 दिन पहले शेखर सुमन से हुई थी नाना पाटेकर की बात, जानें क्या हुई थी बातचीत
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
बॉलीवुड
'भारतीय सिनेमा ने खोया बेमिसाल एक्टर', नाना पाटेकर के निधन पर मुख्यमंत्रियों-दिग्गज नेताओं ने जताया शोक
'भारतीय सिनेमा ने खोया बेमिसाल एक्टर', नाना पाटेकर के निधन पर मुख्यमंत्रियों-दिग्गज नेताओं ने जताया शोक
क्रिकेट
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा, लगी रिकॉर्ड बोली
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा
इंडिया
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
बॉलीवुड
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget