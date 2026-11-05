ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा दबदबा, उड़ता तीर ने भी दिखाया दम, जानें- 'दृश्यम 3'-'नई नवेली' का कलेक्शन

Box Office: बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा दबदबा, उड़ता तीर ने भी दिखाया दम, जानें- 'दृश्यम 3'-'नई नवेली' का कलेक्शन

Wednesday Box Office Collection 4th November: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों की कमाई में एक बार फिर मंदी देखी गई. यहां जेलर 2 से उड़ता तीर सहित सभी फिल्मों का वेडनेसडे कलेक्शन जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Nov 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. हालांकि इसकी कमाई अब घट रही है. वहीं सिनेमाघरों में मौजूद 'उड़ता तीर' तो जेलर 2 से मुकाबला कर रही है लेकिन अब 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन'लाखों में सिमट गई है जबकि नई नवेली चंद लाख कमाने के लिए भी संघर्ष कर रही है. चलिए यहां इन सभी फिल्मों की बुधवार, 4 नवंबर की कमाई जानते हैं. 

'जेलर 2' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की अब तक की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अच्छी रही है. हालांकि इस फिल्म की कमाई में अब मंदी भी देखी जा रही है. बता दें कि इस फिल्म ने तीसरे मंगलवार को भारत में 3.35 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 1 Live Updates: बंपर ओपनिंग करेगी 'रामायण', सुबह 9.30 बजे तक 9 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: बंपर ओपनिंग करेगी 'रामायण', सुबह 9.30 बजे तक 9 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
Ramayana Movie LIVE: सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', ओपनिंग डे पर तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड?
LIVE: 'सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
करीना कपूर ने खुद को बताया नेपोटिज्म से निकला सबसे बेहतरीन टैलेंट, करण जौहर भी रह गए हैरान
'नेपो बेबी' के टैग पर करीना कपूर ने तोड़ी चुप्पी, खुद को बताया सबसे 'ऑर्गेनिक टैलेंट'
बॉलीवुड
'रामायण' से सामने आई हनुमान जी की पहली झलक, गदा उठाकर दहाड़ते दिखे सनी देओल
'रामायण' से सामने आई हनुमान जी की पहली झलक, गदा उठाकर दहाड़ते दिखे सनी देओल
  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 3  करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 21 दिनों की नेट कमाई अब 466.05 करोड़ रुपये हो गई है. 

'उड़ता तीर' के तीसरे बुधवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आयुष्मान खुराना की फिल्म 'उड़ता तीर' की कमाई में अब मंदी देखी जा रही है. हालांकि इस फिल्म ने तीसरे मंगलवार कमाई में थोड़ी तेजी दिखाई और 1.60 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उड़ता तीर' ने रिलीज के 13वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 1.20  करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की नेट कमाई अब 46.25 करोड़ रुपये हो गई है. 

'दृश्यम 3' ने 5वें बुधवार कितना किया कलेक्शन 
अजय देवगन की मिस्ट्री थ्रिलर 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' ने भी मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी बेहतर कमाई की थी. 'सैकनिल्क' के अनुसार, फिल्म ने 33वें दिन भारत में 75 लाख रुपये (नेट) कमाए थे जो सोमवार की तुलना में लगभग 36.4 प्रतिशत की तेजी है.

  • वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 5वें बुधवार को यानी 34वें दिन 55 लाख रुपये का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 34 दिनों की नेट कमाई अब 379.20 करोड़ रुपये हो गई है. 

नई नवेली ने तीसरे बुधवार कितनी की कमाई? 
यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' ने  बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है. इस फिल्म ने भारत में अपने 19वें दिन 843 शोज के जरिए 17 लाख रुपये (नेट) की कमाई की थी.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'नई नवेली' ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 12 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 20 दिनों की कुल नेट कमाई अब 27.16 करोड़ रुपये हो गई है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Wednesday Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 1 Live Updates: बंपर ओपनिंग करेगी 'रामायण', सुबह 9.30 बजे तक 9 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: बंपर ओपनिंग करेगी 'रामायण', सुबह 9.30 बजे तक 9 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
Ramayana Movie LIVE: सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', ओपनिंग डे पर तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड?
LIVE: 'सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
करीना कपूर ने खुद को बताया नेपोटिज्म से निकला सबसे बेहतरीन टैलेंट, करण जौहर भी रह गए हैरान
'नेपो बेबी' के टैग पर करीना कपूर ने तोड़ी चुप्पी, खुद को बताया सबसे 'ऑर्गेनिक टैलेंट'
बॉलीवुड
'रामायण' से सामने आई हनुमान जी की पहली झलक, गदा उठाकर दहाड़ते दिखे सनी देओल
'रामायण' से सामने आई हनुमान जी की पहली झलक, गदा उठाकर दहाड़ते दिखे सनी देओल
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अग्निवीरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, CJP के सौरव दास बोले- मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न!
अग्निवीरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, CJP के सौरव दास बोले- मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न!
पंजाब
पंजाब: परविंदर झोटा के परिवार की मांग सरकार ने मानी, अब खत्म होगा धरना
पंजाब: परविंदर झोटा के परिवार की मांग सरकार ने मानी, अब खत्म होगा धरना
विश्व
इधर चुनाव हारे ट्रंप, उधर ईरानी तेल नेटवर्क पर एक्शन, भारतीय कंपनियों को किया बैन
इधर चुनाव हारे ट्रंप, उधर ईरानी तेल नेटवर्क पर एक्शन, भारतीय कंपनियों को किया बैन
क्रिकेट
क्या मोहम्मद सिराज के साथ हो रही है नाइंसाफी? क्या 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हैं सिराज?
क्या मोहम्मद सिराज के साथ हो रही है नाइंसाफी? क्या 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हैं सिराज?
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय देवगन, श्रिया सरन से लेकर इशिता दत्ता ने लूटी महफिल
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय, श्रिया सरन ने साड़ी में ढाया कहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Bomb Threat: दिवाली पर यूपी में बम की धमकी, अयोध्या से वाराणसी-मथुरा तक अलर्ट
दिवाली पर यूपी में बम की धमकी, अयोध्या से वाराणसी-मथुरा तक अलर्ट
इंडिया
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
जनरल नॉलेज
Dhanteras 2026: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कहां से शुरू हुई, धन्वंतरि से इसका क्या संबंध?
धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कहां से शुरू हुई, धन्वंतरि से इसका क्या संबंध?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget