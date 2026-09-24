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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'मिर्जापुर' भी नहीं थम रही, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन

'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'मिर्जापुर' भी नहीं थम रही, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन

Wednesday Box Office Collection 23rd September: बुधवार को एक बार फिर हनुमान अंश ही बॉक्स ऑफिस की सिकंदर साबित हुई. वहीं मिर्जापुर भी पीछे नहीं रही लेकिन दायरा दम तोड़ती नजर आई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 10:00 AM (IST)
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थिएटर में इन दिनों चार फिल्मों के बीच जंग छिड़ी हुई है. इनमें से दो नई रिलीज दायरा और वाइब हैं तो वहीं तीसरी 20 दिन पुरानी मिर्जापुर द मूवी है जबकि चौथी फिल्म 48 दिन पूरे कर चुकी हनुमान अंश है. दिलचस्प बात ये हैं कि इन चारों में 'हनुमान अंश' सबसे दमदार परफॉर्म कर रही हैं. वहीं 'मिर्जापुर द मूवी' भी पूरा दम दिखा रही है. चलिए यहां इन फिल्मों की बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

दायरा ने बुधवार को कितनी की कमाई?
मेघना गुलज़ार की 'दायरा' में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडा परफॉर्म कर रही है. बता दें कि इस फ़िल्म ने पहले दिन 1.00 करोड़ से शुरुआत की थी, इसके बाद दूसरे 1.75 करोड़ और तीसरे दिन भी 1.75 करोड़ कमाई. वहीं चौथे दिन इसका कलेक्शन 50 लाख में सिमट गया और 5वें दिन भी ये 50 लाख ही कमा पाई.

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  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दायरा' ने रिलीज के छठे दिन 45 लाख की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 6 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 5.95 करोड़ रुपये हो गया है.

वाइब ने बुधवार को कितनी की कमाई?
कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' में स्पर्श श्रीवास्तव, प्रीति जिंटा और वंशिका धीर ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म करीना कपूर की दायरा से बेहतर परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म की ओपनिंग 1.70 करोड़ रुपये से हुई थी, इसके बाद दूसरे दिन 2.75 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 3.00 करोड़ रुपये की कमाई हुईय चौथे दिन इसका कलेक्शन घटकर 0.90 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि 5वें दिन यानी मंगलवार को इसकी कमाई में तेजी आई और इसने 1.15 करोड़ कमाए.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'वाइब' ने रिलीज के छठे दिन 1 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में वाइब की 6 दिनों की कुल नेट कमाई 10.45 करोड़ रुपये हो गई है.

'मिर्जापुर द मूवी' ने तीसरे बुधवार कितना किया कलेक्शन?
पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु स्टारर 'मिर्जापुर द मूवी' ने 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को भारत में 2.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 1.90 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 20 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 221.65 करोड़ रुपये हो गया है.

'हनुमान अंश' ने 7वें बुधवार कितनी कमाई की?
शोभिनव सत्या स्टारर 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के 47वें दिन यानी सातवें मंगलवार को 4.90 करोड़ (नेट) की कमाई की थी.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'हनुमान अंश' ने रिलीज के 48वें दिन 4 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 48 दिनों का कुल नेट कलेक्शन अब 284.93 करोड़ रुपये हो गया है.

 

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Published at : 24 Sep 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Wednesday Box Office Collection Hanuman Ansh
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