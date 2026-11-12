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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का चला जादू, 'सीन' ने भी किया कमाल, जानें- 'जेलर 2' का हाल

Box Office: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का चला जादू, 'सीन' ने भी किया कमाल, जानें- 'जेलर 2' का हाल

Wednesday Box Office Collection 12th November: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर फिर 'रामायण' ने कहर बरपा दिया. यहां 'सीन' सहित बाकी फिल्मों का वेडनेसडे कलेक्शन जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 07:33 AM (IST)
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सिनेमघार में इन दिनों रणबीर कपूर की 'रामायण' का डंका बज रहा है. यहां तक कि त्योहारी छुट्टियों के खत्म होने के बाद वर्किंग डेज में भी इस एपिक फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. वहीं नितेश तिवारी निर्देशित इस फिल्म के आगे थिएटर में मौजूद 'सीन' भी अच्छी कमाई कर रही है जबकि नयनतारा की 'मूकुथी अम्मान 2' के कलेक्शन में मंदी आई है. चलिए यहां जानते हैं इन सभी फिल्में ने बुधवार को कितनी कमाई की है? 

'रामायण' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन? 
रणबीर कपूर की रामायण बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है.  इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन 107.50 करोड़ की कमाई कर इतिहास रच दिया था. वहीं छठे दिन इस फिल्म 94.10 करोड़ कमाए. 7वें दिन भी फिल्म का डंका बजा.

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को  70.65 करोड़ की नेट कमाई की
  • इसी के साथ फिल्म का भारत में 7 दिनों का नेट कलेक्शन 511.10 करोड़ हो गया है.

'सीन' ने बुधवार को कितना कमाया? 
सूर्या की 'सीन' को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन 12.85 करोड़ की कमाई की थी. हालांकि इसके कलेक्शन में बुधवार को मंदी देखी गई और ये सिंगल डिजिट में कलेक्शन कर पाई. लेकिन इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सीन'  ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 8.05 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'सीन' की भारत में 6 दिनों की नेट कमाई अब 105.45 करोड़ रुपये हो गई है. 

'मूकुथी अम्मान 2' ने बुधवार को कितना कलेक्शन किया है? 
नयनतारा की 'मूकुथी अम्मान 2' ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 2.10 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं बुधवार, 11 नवंबर को इसकी कमाई में मंदी देखी गई है. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मूकुथी अम्मान 2' ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 1 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 6 दिनों की नेट कमाई अब 17.18 करोड़ रुपये हो गई है.  

'जेलर 2' ने चौथे बुधवार को कितना किया कलेक्शन 
रजनीकांत की 'जेलर 2' की कमाई में चौथे हफ्ते के वीकडेज में काफी मंदी देखी जा रही है और अब ये लाखों में सिमट गई है. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 28वें दिन यानी चौथे बुधवार को 55 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 28 दिनों की नेट कमाई अब 473.05 करोड़ हो गई है. 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
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