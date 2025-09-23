'मस्ती-4' का टीजर हुआ रिलीज, फैंस के लिए खुशखबरी, इस दिन देख पाएंगे फिल्म
Mastiii 4 Teaser: डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी की मोस्ट अवेटेड मूवी मस्ती 4 का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इस बीच मेकर्स की तरफ से इस कॉमेडी फिल्म का लेटेस्ट टीजर शेयर कर दिया गया है.
'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त का दर्शकों को लंबे अरसे से इंतजार था. मंगलवार को मेकर्स ने इसका टीजर जारी कर दिया. इसी के साथ ही यह भी पता चल गया है कि यह फिल्म कब रिलीज होगी.
मस्ती 4 का टीजर आया सामने
‘मस्ती 4’ के राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी हैं. इसके टीजर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “पहली की थी मस्ती, फिर हुई ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती, अब होगी मस्ती 4. इस बार शैतानी, दोस्ती और कॉमेडी सब 4 गुना होगी. टीजर देखें यहां. यह फिल्म 21 नवंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी.”
तीनों दोस्तों की मस्ती और शरारतें फिर से लौट आईं
इसके टीजर में पहली तीन फिल्मों की झलक दिखाई गई है. इसके बाद मस्ती-4 के बारे में बताया जाता है. टीजर में फिर से आफताब का किरदार को हर बार की तरह एक आइडिया आता है. इस पर विवेक ओबेरॉय उन्हें आगाह करते हैं कि जब-जब ऐसा हुआ, उनके साथ कुछ न कुछ कांड हुआ है. टीजर में तीनों दोस्त फिर से लड़कियों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं. यानी इस बार भी तीनों दोस्त मिलकर फिल्म में कुछ मजेदार करने वाले हैं. आफताब का किरदार इसमें कहता भी है कि पार्ट-1, 2 और 3 को भूल जाइए, अब होगी मस्ती-4.
View this post on Instagram
कब रिलीज होगी मस्ती 4?
टीजर को देखकर लोगों को इस फ्रेंचाइजी की सारी फिल्मों की यादें ताजा हो जाएंगी. इस फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय, तुषार कपूर, एलनाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे. डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म इस बार एक अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी. इसमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं के भी अफेयर दिखाए जाएंगे. मगर, इसमें कोई वल्गर सीन नहीं होगा. बस होगी तो ढेर सारी मस्ती और कॉमेडी. इस फिल्म को अमर झुनझुनवाला, शिखा करण अहलूवालिया, इंद्र कुमार, अशोक ठकेरिया, एकता कपूर, शोभा कपूर, और उमेश कुमार भंसाल ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी.
इसे जी स्टूडियोज और वेवबैंड प्रोडक्शन, मारुति इंटरनेशनल और बालाजी टेलीफिल्म्स के सहयोग से बनाया गया है. फिल्म की शूटिंग यूके और मुंबई में हुई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL