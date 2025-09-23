हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मस्ती-4' का टीजर हुआ रिलीज, फैंस के लिए खुशखबरी, इस दिन देख पाएंगे फिल्म

'मस्ती-4' का टीजर हुआ रिलीज, फैंस के लिए खुशखबरी, इस दिन देख पाएंगे फिल्म

Mastiii 4 Teaser: डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी की मोस्ट अवेटेड मूवी मस्ती 4 का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इस बीच मेकर्स की तरफ से इस कॉमेडी फिल्म का लेटेस्ट टीजर शेयर कर दिया गया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 23 Sep 2025 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त का दर्शकों को लंबे अरसे से इंतजार था. मंगलवार को मेकर्स ने इसका टीजर जारी कर दिया. इसी के साथ ही यह भी पता चल गया है कि यह फिल्म कब रिलीज होगी.

मस्ती 4 का टीजर आया सामने
‘मस्ती 4’ के राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी हैं. इसके टीजर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “पहली की थी मस्ती, फिर हुई ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती, अब होगी मस्ती 4. इस बार शैतानी, दोस्ती और कॉमेडी सब 4 गुना होगी. टीजर देखें यहां. यह फिल्म 21 नवंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

तीनों दोस्तों की मस्ती और शरारतें फिर से लौट आईं
इसके टीजर में पहली तीन फिल्मों की झलक दिखाई गई है. इसके बाद मस्ती-4 के बारे में बताया जाता है. टीजर में फिर से आफताब का किरदार को हर बार की तरह एक आइडिया आता है. इस पर विवेक ओबेरॉय उन्हें आगाह करते हैं कि जब-जब ऐसा हुआ, उनके साथ कुछ न कुछ कांड हुआ है. टीजर में तीनों दोस्त फिर से लड़कियों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं. यानी इस बार भी तीनों दोस्त मिलकर फिल्म में कुछ मजेदार करने वाले हैं. आफताब का किरदार इसमें कहता भी है कि पार्ट-1, 2 और 3 को भूल जाइए, अब होगी मस्ती-4.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Riteish Deshmukh (@riteishd)

कब रिलीज होगी मस्ती 4?
टीजर को देखकर लोगों को इस फ्रेंचाइजी की सारी फिल्मों की यादें ताजा हो जाएंगी. इस फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय, तुषार कपूर, एलनाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे. डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म इस बार एक अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी. इसमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं के भी अफेयर दिखाए जाएंगे. मगर, इसमें कोई वल्गर सीन नहीं होगा. बस होगी तो ढेर सारी मस्ती और कॉमेडी. इस फिल्म को अमर झुनझुनवाला, शिखा करण अहलूवालिया, इंद्र कुमार, अशोक ठकेरिया, एकता कपूर, शोभा कपूर, और उमेश कुमार भंसाल ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी.

इसे जी स्टूडियोज और वेवबैंड प्रोडक्शन, मारुति इंटरनेशनल और बालाजी टेलीफिल्म्स के सहयोग से बनाया गया है. फिल्म की शूटिंग यूके और मुंबई में हुई है.

Published at : 23 Sep 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Masti 4 Mastiii 4 Teaser
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement

वीडियोज

Ferrari 12 Cilindri Walkaround: Classic Design Meets Modern Innovation | Auto Live
Suzuki E Access Electric Ride Review | Auto Live
Poonam Pandey Row: Mandodari के किरदार पर बवाल, कमेटी करेगी विचार
I Love Muhammad Controversy: UP, Uttarakhand में 'बुलडोजर' एक्शन, कई गिरफ्तार
I Love Muhammad Crisis Explained: कानपुर में I Love Muhammad से क्या है दिक्कत, क्या है पूरा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Release LIVE: सीतापुर से रामपुर जा रहे आजम खान ने सभी को कहा धन्यवाद, समर्थकों का हुजूम साथ
LIVE: सीतापुर से रामपुर जा रहे आजम खान ने सभी को कहा धन्यवाद, समर्थकों का हुजूम साथ
जनरल नॉलेज
Azam Khan Release: क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget