पाकिस्तान में शूट हुए रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के सीन? एक्टर ने खोला राज

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा रही है. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य धर ने फिल्म में कई सीन्स में पाकिस्तान दिखाया है. फिल्म के सीन पाकिस्तान में शूट होने को लेकर खबरें चर्चा में थी. अब फिल्म एक्टर ने इन खबरों को सिरे से नकारा और बताया कि वहां कुछ शूट नहीं हुआ है.

पाकिस्तान में नहीं हुई फिल्म की शूटिंग

दानिश पंडोर ने फिल्मीज्ञान से बातचीत में बताया कि क्या फिल्म के सीन पाकिस्तान में भी शूट हुए हैं.

दानिश ने कहा, 'ऐसा नहीं है. पाकिस्तान में कुछ भी शूट नहीं हुआ है. बिल्कुल भी नहीं है. बैंकॉक में हुए हैं. बाकी सारा इंडिया में हुआ है. पूरा शूट वहीं पर हुआ था. पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ था.'

इसके अलावा एक्टर ने कहा, 'सबसे बड़ी बात ये है कि आदित्य सर ने वहां की पूरी जिंदगी लोगों को दिखाई. कैसे वहां गैंगस्टर होते हैं और उनको कैसे ग्लोरीफाई किया जाता है. आदित्य सर ने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है.'

बता दें कि दानिश का फिल्म छोटा रोल है, लेकिन वो रोल काफी दमदार है. फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. उनके कैरेक्टर का नाम गैंगस्टर उजैर बलोच है. दानिश ने इस कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से प्ले किया है.

जानिए दानिश के बारे में सबकुछ

दानिश की बात करें तो वो मुंबई से बिलॉन्ग करते हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडल के तौर पर की थी. 2007 में उन्होंने Gladrags Manhunt में हिस्सा लिया और वो टॉप 5 में पहुंचे थे. उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टिट्यूट से एक्टिंग कोर्स भी किया है. उन्होंने काफी मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं और कई छोटे रोल्स भी प्ले किए हैं.

दानिश ने टीवी में भी काम किया है. वो शो कितनी मोहब्बत है में नजर आए थे. इसके अलावा उन्होंने एजेंट राघव, क्राइम ब्रांच और इश्कबाज जैसे शोज किए हैं.

इसके अलावा उन्होंने ओटीटी की दुनिया में भी काम किया. वो सेक्रेड गेम्स में नजर आए थे. इसके अलावा उन्होंने मत्सय कांड और बॉम्बर्स में भी काम किया.