वामिका गब्बी के पास आलिया-जाह्नवी से भी ज्यादा फिल्में, इन 7 मूवीज से बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी तहलका

वामिका गब्बी के पास आलिया-जाह्नवी से भी ज्यादा फिल्में, इन 7 मूवीज से बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी तहलका

Wamiqa Gabbi Upcoming Films: वामिका गब्बी के पास इस समय एक से बढ़कर एक फिल्मों का लाइनअप हैं. एक्ट्रेस अक्षय कुमार, सिद्धांत चतुर्वेदी से लेकर आयुष्मान खुराना तक के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Nov 2025 05:41 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी का नाम यंग जेनरेशन की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार होता है. वामिका के पास इस समय बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों की लाइन लगी है. जहां आलिया भट्ट और जाह्नवी कपूर के पास इस वक्त 2 से 3 फिल्में पाइपलाइन में हैं, वहीं वामिका गब्बी की 7 फिल्में पर्दे पर तहलका मचाने वाली हैं. इस लिस्ट में एक्शन से लेकर रोमांटिक फिल्म तक शामिल हैं.

1. पति, पत्नी और वो दो

  • 'पति, पत्नी और वो' का सीक्वल 'पति, पत्नी और वो दो' भी अनाउंस हो चुकी है.
  • इस फिल्म में वामिका गब्बी, आयुष्मान खुराना के साथ नजर आएंगी.
  • इसके अलावा सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह भी फिल्म का हिस्सा हैं.
  • 'पति, पत्नी और वो दो' 4 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.

2. भूत बंगला

  • वामिका गब्बी अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' में भी नजर आएंगी.
  • इस फिल्म में तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, दिवंगत एक्टर असरानी और जिशु सेनगुप्ता भी होंगे.
  • प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'भूत बंगला' 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

3. गोदाचरी 2

  • वामिगा गब्बी इमरान हाशमी और अदिवी शेष स्टारर फिल्म 'गोदाचरी 2' (जी2) का भी हिस्सा हैं.
  • ये एक स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जो 'गोदाचारी' का सीक्वल है.
  • विनय कुमार सिरिगिनेडी के डायरेक्शन वाली ये फिल्म 1 मई, 2026 को रिलीज होगी.

4. डीसी

  • साउथ डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने हाल ही में अपनी एक्टिंग डेब्यू फिल्म 'डीसी' अनाउंस की है.
  • इस फिल्म में उनका साथ वामिका गब्बी बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी.
  • अरुण माथेस्वरन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2026 की गर्मियों में रिलीज होगी.

5. दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग

  • वामिका गब्बी 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में भी बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी.
  • इस फिल्म में जया बच्चन और सिद्धांत चतुर्वेदी भी लीड किरदार अदा करते दिखाई देंगे.
  • ये एक रोमांटिक-ड्रामा है जिसे विकास बहल डायरेक्ट कर रहे हैं. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

6. टिकी- टाका

  • वामिका गब्बी के पास आसिफ अली की फिल्म 'टिकी-टाका' भी पाइपलाइन में है.
  • इस फिल्म में लुकमान अवारन और संचना नटराजन भी अहम किरदार में होंगे.
  • ये फिल्म साल 2025 के आखिर तक थिएटर्स में रिलीज हो सकती है.

7. कुकू की कुंडली

  • 'कुकू की कुंडली' में वामिका गब्बी के साथ भुवन बाम बतौर लीड एक्टर दिखाई देंगे.
  • करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस तले बनने वाली इस फिल्म से भुवन बाम बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Embed widget