ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवाजिद खान: जिनकी धुनों ने बॉलीवुड को दिए थे कई यादगार गीत, सलमान की फिल्म से मिली थी खास पहचान

वाजिद खान: जिनकी धुनों ने बॉलीवुड को दिए थे कई यादगार गीत, सलमान की फिल्म से मिली थी खास पहचान

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर वाजिद खान ने साजिद-वाजिद की जोड़ी के साथ बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए. सलमान खान की फिल्म से शुरू हुआ उनका सफर आज भी उनके संगीत के लिए याद किया जाता है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 07 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाजिद खान उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे, जिनके गाने न सिर्फ समाज के हर वर्ग में पसंद किए जाते हैं, बल्कि वे सदाबहार बन गए.

संगीत से था गहरा रिश्ता
वाजिद खान का जन्म 7 अक्टूबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ऐसे कला प्रेमी परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता उस्ताद शराफत अली खान एक प्रसिद्ध तबला वादक थे. उनके मामा उस्ताद फैज अहमद खान एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे. परिवार में शुरू से ही संगीतनुमा माहौल होने के कारण वाजिद को शुरू से ही गायकी में रुचि होने के साथ गहरी समझ थी. उन्हें गिटार बजाना काफी पसंद था.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 6 Live Updates: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' का जलवा, 3 बजे तक 220 करोड़ के हुई पार
Live Updates: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' का जलवा, 3 बजे तक 220 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने ओवरसीज में रचा इतिहास, बॉर्डर 2' को दी मात, बनाया साल 2026 का इतना बड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' ने ओवरसीज में रचा इतिहास, बनाया साल 2026 का इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
‘दृश्यम 2’ के सेट पर अजय देवगन से पहले घर चली जाती थीं श्रिया सरन, एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा
‘दृश्यम 2’ के सेट पर अजय देवगन से पहले घर चली जाती थीं श्रिया सरन, एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
'आप पूरी दुनिया के सामने...' जया बच्चन पर भड़कीं कंगना रनौत, Video शेयर कर ली चुटकी
'आप पूरी दुनिया के सामने...' जया बच्चन पर भड़कीं कंगना, Video शेयर कर ली चुटकी

उनके बड़े भाई का नाम साजिद खान हैं. वाजिद मशहूर संगीतकार जोड़ी 'साजिद-वाजिद' में से एक थे. दोनों भाईयों ने मिलकर बॉलीवुड में संगीत निर्देशक जोड़ी 'साजिद-वाजिद' के रूप में काम किया. वाजिद खान ने बतौर संगीतकार अपने करियर की शुरुआत 1988 में सलमान खान की फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' से की.

इसके बाद 'साजिद-वाजिद' की जोड़ी ने बॉलीवुड के कई सुपरहिट फिल्मों में गाने दिए. उन्होंने 'दबंग', 'पार्टनर', 'वीर' और 'एक था टाइगर' जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया. उन्होंने 'तेरे नाम', 'मुझसे शादी करोगी' और 'वांटेड' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया.

'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा ट्विस्ट, करण पटेल ने अचानक छोड़ा शो, तेज प्रताप यादव भी हुए बाहर

गायकी में भी छोड़ी छाप

वाजिद खान एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर होने के साथ-साथ लाजवाब प्लेबैक सिंगर भी थे. उन्होंने कई हिट फिल्मों में अपनी दमदार आवाज में लोकप्रिय गाने गाए, जिनमें 'हुड हुड दबंग', 'मेरा ही जलवा', 'सोनी दे नखरे', 'फेविकोल से', 'तुझे अक्सा बीच घुमा दूं', 'पांडे जी सीटी', 'हमका पीनी है', आदि शामिल हैं.

वाजिद खान ने 2003 में कमलरुख खान से शादी की थी. इस जोड़े की दो बेटियां हैं. 1 जून 2020 को मुंबई के एक अस्पताल में 42 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, हालांकि कला के क्षेत्र में अपने योगदान और सदाबहार गानों के लिए वे सदा याद किए जाएंगे.

Tuesday Box Office:मंगलवार को खूब चमकी 'दृश्यम 3', 'द पैराडाइज' का बिगड़ा खेल, जानें- 'द वन'- 'हनुमान अंश' का हाल

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Wajid Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 6 Live Updates: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' का जलवा, 3 बजे तक 220 करोड़ के हुई पार
Live Updates: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' का जलवा, 3 बजे तक 220 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने ओवरसीज में रचा इतिहास, बॉर्डर 2' को दी मात, बनाया साल 2026 का इतना बड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' ने ओवरसीज में रचा इतिहास, बनाया साल 2026 का इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
‘दृश्यम 2’ के सेट पर अजय देवगन से पहले घर चली जाती थीं श्रिया सरन, एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा
‘दृश्यम 2’ के सेट पर अजय देवगन से पहले घर चली जाती थीं श्रिया सरन, एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
'आप पूरी दुनिया के सामने...' जया बच्चन पर भड़कीं कंगना रनौत, Video शेयर कर ली चुटकी
'आप पूरी दुनिया के सामने...' जया बच्चन पर भड़कीं कंगना, Video शेयर कर ली चुटकी
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लड़ाई फिर 80-20 पर आ गई...', UP चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा दावा
'लड़ाई फिर 80-20 पर आ गई...', UP चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा दावा
इंडिया
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
बॉलीवुड
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
स्पोर्ट्स
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
बिहार
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
इंडिया
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
एग्रीकल्चर
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget