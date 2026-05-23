'कॉकरोच खाना है...', 'CJP' पर व्रजेश हीरजी ने सुनाई मजेदार कहानी, वीडियो देख लोटपोट हुए लोग

सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का क्रेज देखने को मिल रहा हैं. 15 मई को सोशल मीडिया पर आए इस चैनल ने 10 दिनों के अंदर ही 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं. इसी ट्रेंड को देखते हुए एक्टर व्रजेश हीरजी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जहां उन्होंने फनी रिएक्शन के साथ एक कॉकरोच और गुजराती लड़के की कहानी सुनाई. अब उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं.

बच्चे ने मांगा कॉकरोच

एक्टर ने वीडियो में कहा, 'आज कल कॉकरोच का ट्रेंड काफी चल रहा हैं और मुझे एक पुरानी कहानी याद आई हैं. एक बच्चा तीन-चार दिनों से भूखा था और जब उसके पिता ने उसे खाना दिया, तो उसने साफ मना कर दिया. बच्चे ने कहा, 'उसे खाना नहीं, कॉकरोच खाना हैं.' लेकिन उसके पिता ने कहा कि वो लोग वेजिटेरियन है और ये सब नहीं खाते हैं. लेकिन बच्चे ने जिद पकड़ ली. इतने दिन से भूखे रहने के कारण पिता ने हार मान ली और कहीं से एक कॉकरोच को मार कर ले आए.

इसके बाद जब वो बच्चे को कॉकरोच खाने के लिए देते है, तो वो बोलता है कि इसे सजा कर लाओ. फिर पिता उसे प्लेट में रखकर और फूलों से सजा देते हैं और बोलते हैं, लो 'फ्यूजन कॉकरोच मील'. लेकिन बच्चे का मन और बढ़ जाता है और वो उन्हें मिर्च-मसाला डालकर लाने बोलते हैं. फिर वो अपने बच्चे के हिसाब से उसे तैयार कर देते है. लेकिन बाद में बच्चा रोने लगता है और बोलता हैं कि 'अब ये मुझे बिल्कुल दिखावा जैसा लग रहा है, भला मैं कॉकरोच कैसे खा सकता हूं?'

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कैसे हुई पार्टी की शुरुआत?

बता दें कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' से सोशल मीडिया पर एक नई ऑनलाइन मूवमेंट की शुरुआत हुई हैं. ये पार्टी सिस्टम से निराश और बेरोजगार युवाओं की आवाज के रूप में बनाया गया हैं. इसकी शुरुआत तब होती है, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के समय फर्जी डिग्री रखने वालों और बेरोजगार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच'और 'पैरासाइट' से की थी. हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर युवाओं ने इसे विद्रोह की तरह ले लिया.

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