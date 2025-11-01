Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
Vivek Oberoi Upcoming Films: विवेक ओबेरॉय के पास इस समय शानदार फिल्मों का लाइन लगी है. वो बॉलीवुड ही नहीं, साउथ स्टार्स के साथ भी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. इस वक्त एक्टर के पास 4 बड़ी फिल्में हैं.
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्टिव हो गए हैं. एक्टर को आखिरी बार इसी साल मई में रिलीज हुई फिल्म 'केसरी वीर' में देखा गया था. वहीं अब विवेक ओबेरॉय के पास आगे एक से बढ़कर एक फिल्मों का लाइनअप हैं. इन मूवीज में एक्टर का सबसे हटकर किरदार देखने को मिलने वाला है. विवेक के वर्कफ्रंट में इस समय बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्में तक शामिल हैं.
मस्ती 4
- कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'मस्ती 4' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. अब फिल्म 21 नंवबर को रिलीज होने के लिए तैयार है.
- 'मस्ती 4' में विवेक ओबेरॉय के साथ रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी लीड रोल में नजर आएंगे.
- मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में एल्नाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह भी दिखाई देंगी.
स्पिरिट
- विवेक ओबेरॉय प्रभास और तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' का भी हिस्सा हैं.
- संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विवेक खास किरदार अदा करने वाले हैं.
- विवेक ने 'स्पिरिट' का टीजर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था- 'संदीप रेड्डी वांगा के बेजोड़ जादू से इस एक्शन को जिंदा करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं.'
- फिलहाल 'स्पिरिट' की रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है.
#OneBadHabit is all it takes to get you #inspiritmode. And what a powerful 'SOUND-STORY' that was!— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) October 23, 2025
Happy Birthday to the Rebel Star, #Prabhas! Hoping the surprise lifted your spirits!
Super kicked about bringing this action to life with your unmatched magic @imvangasandeep !… https://t.co/KnVCyWdvqT
रामायण
- विवेक ओबेरॉय नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म 'रामायण' में भी दिखाई देंगे.
- वो इस माइथोलॉजिकल फिल्म में विभीषण का किरदार अदा करने वाले हैं.
- हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में विवेक ने बताया था कि उन्होंने अपनी 'रामायण' की फीस दान कर दी है.
- बता दें कि 'रामायण- पार्ट 1' दिवाली 2026 में रिलीज होगी. वहीं 'रामायण- पार्ट 2' दिवाली 2027 में पर्दे पर आएगी.
View this post on Instagram
द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज
- विवेक ओबेरॉय साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी के साथ भी स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार हैं.
- रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में नजर आएंगे.
- इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय ऑरंगजेब का किरदार अदा कर सकते हैं.
- 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' 21 जनवरी 2027 को 40 से ज्यादा देशों में रिलीज होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL