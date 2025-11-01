हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार

Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार

Vivek Oberoi Upcoming Films: विवेक ओबेरॉय के पास इस समय शानदार फिल्मों का लाइन लगी है. वो बॉलीवुड ही नहीं, साउथ स्टार्स के साथ भी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. इस वक्त एक्टर के पास 4 बड़ी फिल्में हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Nov 2025 07:11 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्टिव हो गए हैं. एक्टर को आखिरी बार इसी साल मई में रिलीज हुई फिल्म 'केसरी वीर' में देखा गया था. वहीं अब विवेक ओबेरॉय के पास आगे एक से बढ़कर एक फिल्मों का लाइनअप हैं. इन मूवीज में एक्टर का सबसे हटकर किरदार देखने को मिलने वाला है. विवेक के वर्कफ्रंट में इस समय बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्में तक शामिल हैं.

मस्ती 4

  • कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'मस्ती 4' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. अब फिल्म 21 नंवबर को रिलीज होने के लिए तैयार है.
  • 'मस्ती 4' में विवेक ओबेरॉय के साथ रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी लीड रोल में नजर आएंगे. 
  • मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में एल्नाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह भी दिखाई देंगी.

स्पिरिट

  • विवेक ओबेरॉय प्रभास और तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' का भी हिस्सा हैं.
  • संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विवेक खास किरदार अदा करने वाले हैं.
  • विवेक ने 'स्पिरिट' का टीजर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था- 'संदीप रेड्डी वांगा के बेजोड़ जादू से इस एक्शन को जिंदा करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं.'
  • फिलहाल 'स्पिरिट' की रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है.

रामायण

  • विवेक ओबेरॉय नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म 'रामायण' में भी दिखाई देंगे.
  • वो इस माइथोलॉजिकल फिल्म में विभीषण का किरदार अदा करने वाले हैं.
  • हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में विवेक ने बताया था कि उन्होंने अपनी 'रामायण' की फीस दान कर दी है.
  • बता दें कि 'रामायण- पार्ट 1' दिवाली 2026 में रिलीज होगी. वहीं 'रामायण- पार्ट 2' दिवाली 2027 में पर्दे पर आएगी.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vivek Oberoi (@vivekoberoi)

द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज

  • विवेक ओबेरॉय साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी के साथ भी स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार हैं. 
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में नजर आएंगे.
  • इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय ऑरंगजेब का किरदार अदा कर सकते हैं.
  • 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' 21 जनवरी 2027 को 40 से ज्यादा देशों में रिलीज होगी.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 01 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Vivek Oberoi :Ramayana Ramayana Spirit Mastiii 4
