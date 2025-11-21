23 साल के करियर में इस एक्टर ने दी हैं सिर्फ 2 हिट फिल्में, एडल्ट कॉमेडी से ही चला है करियर

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी फिल्म मस्ती 4 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. विवेक ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में आई फिल्म कंपनी से की थी. उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. विवेक का बॉलीवुड करियर कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी कमाई की है वो फिल्मों की जगह बिजनेस से की है. विवेक ने अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 2 हिट फिल्में दी हैं. आइए उनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताते हैं.

सिर्फ दी हैं 2 हिट फिल्में

विवेक ओबेरॉय ने अपने बॉलीवुड करियर में सिर्फ 2 ही हिट फिल्में दी हैं. ये दोनों ही फिल्में मस्ती फ्रेंचाइजी की है. पहली फिल्म साल 2004 में आई मस्ती है. जिसने बॉक्स ऑफिस पर 20.28 करोड़ का कलेक्शन किया था. उसके बाद दूसरी हिट फिल्म 2013 में आई ग्रैंड मस्ती है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ की कमाई की थी.

ये हैं फ्लॉप फिल्में

विवेक की फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो उसकी लिस्ट काफी लंबी है. रोड (7.57 करोड़), दम (5.03 करोड़), डरना मना है (5.15 करोड़), युवा (14.25 करोड़), क्यों हो गया ना (7.88 करोड़), किसना (8.22 करोड़), प्यारे मोहन (11.80 करोड़), नक्ष (6.61 करोड़), प्रिंस (28.45 करोड़), रक्त चरित्र-1 (9.04 करोड़), रक्त चरित्र-2 (3.86 करोड़), जयंत भाई की लव स्टोरी (4 करोड़), जिला गाजियाबाद (16 करोड़), ग्रेट ग्रैंड मस्ती (13.59 करोड़), बैंक चोर (7.32 करोड़) और पीएम नरेंद्र मोदी (23.70 करोड़) ये सारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट है.

ये हैं एवरेज फिल्में

विवेक ओबेरॉय की ज्यादातर फिल्में एवरेज ही रही हैं. इस लिस्ट में कंपनी (13.83 करोड़), साथिया (15.26 करोड़), काल (19.09 करोड़, शूटआउट एट लोकंडवाला (29.73 करोड़), किस्मत लव पैस दिल्ली (3.80 करोड़) है.

अब देखना होगा विवेक की मस्ती 4 क्या धमाल मचा पाती है. इस फिल्म से ऑडियंस को काफी उम्मीदें हैं. अब देखना होगा ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है.

